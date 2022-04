Smartphone 4G pas cher : le modèle 128 Go du Realme 8i est à un bon prix

Bon plan intéressant sur le site Electro Dépôt à propos d'un smartphone 4G pas cher ! Actuellement, le modèle 128 Go du Realme 8i est vendu sous les 160 euros. Toutes les informations de ce nouveau deal sont à lire dans la suite de l'article.

Voici donc une belle offre à saisir pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un smartphone 4G sans se ruiner. Chez Electro Dépôt, l'enseigne spécialisée essentiellement dans le domaine du high-tech propose sur son site e-commerce le Realme 8i à moins de 160 euros.

Alors qu'on peut le trouver à 219 euros sur le site du constructeur, le modèle 128 Go du smartphone en question est vendu avec une coque de protection au prix de 158,98 euros ; ce qui fait une économie de 60 euros sur le tarif conseillé du produit. Pour information, le smartphone est éligible à la livraison gratuite à domicile, en point retrait ou en magasin-dépôt.

Disponible dans un coloris noir, le Realme 8i (à ne pas confondre avec le Realme 8) qui est associé au bon plan Electro Dépôt est équipé d'un écran LCD de 6,6 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Il est également doté d'un processeur Mediatek Helio G96, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go via une carte microSD) et d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide. L'ensemble tourne sous le système Android 11 avec une surcouche Realme UI. Enfin, la partie photo est assurée par un triple capteur de 50 + 2 + 2 MP et un capteur selfie de 16 MP.

