Le Black Friday Cdiscount casse le prix des AirPods 2 !

Le Black Friday se tiendra dans trois jours et Cdiscount propose à ses membres d'acquérir les AirPods 2 en promotion. Les fameux écouteurs sans fil d'Apple sont en effet vendus à 114,99 euros au lieu de 179 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

Alors que l'édition 2021 du Black Friday a lieu ce vendredi 26 novembre, les AirPods 2 font l'objet d'un deal sur le site Cdiscount.

Affichés au prix conseillé de 179 euros durant leur commercialisation en France, les écouteurs sans fil de la marque Apple voient leur tarif diminuer à exactement 114,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 64 euros de la part du site e-commerce français. Pour information, l'article vendu et expédié par Cdiscount est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en point relais.

Considérée comme étant une bonne alternative aux AirPods Pro ou aux AirPods 3, la 2ème génération des AirPods affiche des dimensions de 16,5 mm (largeur) x 18 mm (profondeur) x 40,5 mm (hauteur), pour un poids de 4 grammes chacun. Ces écouteurs endurants offrent une autonomie de 5 heures en écoute et de 3 heures en conversation. L'autonomie peut atteindre les 24 heures grâce au boîtier de charge filaire fourni. Enfin, ils ont l'avantage d'être compatibles avec l'assistant intelligent Siri et disposent de la technologie Bluetooth et de la puce H1.