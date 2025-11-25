Pour le Black Friday, la montre Samsung Galaxy Watch 7 est à prix très réduit grâce à cette offre

La Galaxy Watch 7 fait l'objet d'une belle offre promotionnelle pour le Black Friday ! En ce moment, la montre Samsung peut être obtenue sous les 125 euros chez AliExpress, grâce à la saisie d'un code promo.

À l'occasion de son Black Friday, le site AliExpress effectue une offre intéressante à saisir sur la Galaxy Watch 7. Jusqu'au mercredi 3 décembre 2025, la montre connectée du géant coréen Samsung est à 121,70 euros au lieu de 189 euros, soit près de 36% de réduction par rapport au prix constaté sur le site officiel de la marque. Afin d'obtenir le tarif réduit chez AliExpress, il est conseillé de saisir le coupon FRBF20 lors de l'étape de la commande.

Officialisée par Samsung au début du mois de juillet 2024, la Galaxy Watch 7 possède un écran Super AMOLED de 1,3 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels et une densité de 330 ppp. La montre Samsung embarque également un processeur Exynos W1000, une mémoire vive de 2 Go de RAM et un espace de stockage de 32 Go. L'ensemble est alimenté par une batterie de 300 mAh et fonctionne sous le système Android Wear avec une surcouche One UI Watch.

Compatible avec les smartphones tournant sous Android, la smartwatch dispose aussi d'une étanchéité jusqu'à 50 mètres grâce à l'indice IP6X, du Wi-Fi, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et du GPS.

Du côté des fonctionnalités, la Galaxy Watch 7 inclut le nombre de pas, les calories brûlées, le Vo2 max, la mesure de la fréquence cardiaque en continu, le SpO2 et la détection de l'apnée du sommeil. Les futurs possesseurs pourront également profiter du suivi du stress, de la détection de plus de 90 suivis d'exercices, des SMS, des notifications des réseaux sociaux, des appels, des e-mails ou bien encore de l'historique des messages.