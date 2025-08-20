AliExpress frappe fort avec une tablette Samsung à moins de 80 € pour la rentrée !

Une tablette Samsung sous la barre des 80 € ? C’est la surprise d’AliExpress pour la rentrée. Grâce aux promos et aux coupons cumulables, la Galaxy Tab A9 est accessible à un prix record qui risque de faire des envieux.

On vous en parlait déjà récemment avec ce bon plan sur le Google Pixel 9 5G, AliExpress célèbre l’approche de la rentrée scolaire avec des promos exceptionnelles sur une large quantité de produits high-tech.

Les remises vont jusqu’à 80% et, en prime, l’enseigne propose plusieurs codes promo pour faire descendre encore un peu plus votre facture :

BSFR02 pour 2 € dès 10 €

pour 2 € dès 10 € BSFR03 pour 3 € dès 15 €

pour 3 € dès 15 € BSFR05 pour 5 € dès 30 €

pour 5 € dès 30 € BSFR10 pour 10 € dès 69 €

pour 10 € dès 69 € BSFR15 pour 15 € dès 99 €

pour 15 € dès 99 € BSFR25 pour 25 € dès 139 €

pour 25 € dès 139 € BSFR35 pour 35 € dès 199 €

pour 35 € dès 199 € BSFR45 pour 45 € dès 269 €

pour 45 € dès 269 € BSFR55 pour 55 € dès 349 €

pour 55 € dès 349 € BSFR60 pour 60 € dès 429 €

Et parmi toutes ces offres, une pépite retient particulièrement l’attention : la Samsung Galaxy Tab A9, qui tombe à seulement 75 € après remise et avec le code BSFR10.

Une tablette Samsung sous les 80 € : le bon plan immanquable

Proposée initialement à 85 €, la tablette passe sous la barre symbolique des 100 € et profite en plus du code BSFR10 pour gratter 10 € supplémentaires. Résultat : un prix final à 75 €, une occasion rare de s’équiper à moindre coût.

Compacte et légère, la Galaxy Tab A9 est idéale pour accompagner la rentrée : son écran lumineux de 8,7 pouces permet de travailler confortablement en intérieur comme en extérieur, et son format la rend facile à glisser dans un sac. Que ce soit pour suivre un cours en ligne, prendre des notes ou se détendre devant une série, elle coche toutes les cases.

Côté performances, la tablette mise sur la polyvalence avec un mode multitâche qui permet d’ouvrir deux applications en simultané. Pratique pour réviser en regardant un tutoriel ou discuter tout en consultant un document. Son espace de stockage extensible jusqu’à 1 To via microSD garantit aussi de ne jamais manquer de place pour les fichiers, photos ou vidéos.

Enfin, l’expérience multimédia est au rendez-vous grâce au son Dolby Atmos, qui enrichit films et musiques avec une immersion bien supérieure aux tablettes d’entrée de gamme.

Attention, les offres ne durent que jusqu'au 27 août ! Alors si vous cherchez une tablette de qualité à moins de 100 euros pour cette rentrée, n'attendez pas trop !

