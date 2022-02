Poco M4 Pro : belle offre à saisir sur le smartphone 5G de Xiaomi

Si vous êtes à la recherche d'une offre promotionnelle sur le Poco M4 Pro, alors le deal qui va suivre va sûrement attirer votre attention. À l'occasion de son Deal du Jour, AliExpress vous propose le smartphone 5G de Xiaomi dès 162 euros grâce à un coupon de réduction.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le Redmi Note 11 (128 Go), c'est au tour d'un autre smartphone de la marque Xiaomi de faire l'objet d'un bon plan.

Cette fois-ci, AliExpress met en avant le Xiaomi Poco M4 Pro dans le cadre de son Deal du Jour. Ainsi, jusqu'à ce mercredi 23 février 2022 à 00h59, le site e-commerce vous permet d'acquérir le téléphone 5G du constructeur chinois aux prix respectifs de 162 euros et de 176 euros avec le coupon SDFRF096. Les tarifs varient en fonction des modèles de smartphone qui sont les versions 4/64 Go et 6/128 Go.

Dévoilé durant l'automne 2021, le Poco M4 Pro de Xiaomi est un smartphone équipé d'un écran LCD de 6,6 pouces avec une définition 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 90 Hz. Le téléphone est également doté d'un processeur Mediatek Dimensity 810, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation Android associé à une surcouche MUI. À propos de la photo/vidéo, on retrouve un double capteur arrière de 50 + 8 MP et un capteur frontal de 16 MP. Pour en savoir plus sur le smartphone, nous vous invitons à consulter notre article consacré au test du Xiaomi Poco M4 Pro.