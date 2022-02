Le prix du Realme 9 Pro+ est déjà en baisse chez Amazon

Le Realme 9 Pro+ fait déjà l'objet d'un bon plan à l'occasion de sa sortie nationale en France ! Chez Amazon, le nouveau smartphone de la marque chinoise bénéficie de près de 31 euros de réduction sur son prix conseillé.

Le Realme 9 Pro+ est sorti officiellement dans l'Hexagone ce 23 février 2022 et est déjà en baisse de prix chez Amazon. En effet, le nouveau smartphone du constructeur chinois est vendu par le site e-commerce au tarif de 349 euros au lieu de 379,99 euros ; soit une remise immédiate de près de 31 euros de la part d'Amazon.

Pour information, l'offre promotionnelle associée au bon plan Amazon concerne le modèle 128 Go du téléphone et le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile. De son côté, la version 256 Go du 9 Pro+ de Realme est 50 euros plus cher.

Dévoilé en même temps que le Realme 9 Pro, le Realme 9+ Pro est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur MediaTek Dimensity 920, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM (ou 8 Go), d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche Realme UI 3.0. À propos de la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Pour davantage d'information, vous pouvez jeter un oeil à notre article consacré au test du Realme 9 Pro+.