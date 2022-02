Déjà 20% de réduction sur le Redmi Note 11 (128 Go) moins d’une semaine après son lancement

Lancé le 17 février 2022 en France, le Redmi Note 11 fait déjà l'objet d'une réduction importante. Le smartphone est à -20% seulement quelques jours après sa sortie. Cette offre est valable sur la version avec 128 Go de stockage dont le prix passe de 249 € à 197 €.

La gamme Note de Redmi n'a rien perdu de sa popularité. Il faut dire que la recette de Xiaomi sur cette ligne est hyper efficace. Avec le Redmi Note 11, vous pouvez vous équiper d'un smartphone performant pour moins de 200 €. Après l'excellent Redmi Note 10, son successeur prend la relève avec plusieurs nouveautés sous le capot. Avant de revernir aux caractéristiques de l'appareil, sachez que la version avec 128 Go de stockage qui a été lancé au prix de 249 € est actuellement à 197 € sur Cdiscount, et ce, dans tous les coloris.

Cette réduction est possible grâce à une double promotion : la première concerne un code promo qui vous permet de profiter de 22 € de remise immédiate. Il s'agit du code 22DES222 qu'il faudra renseigner dans l'empalement prévu à cet effet au niveau du panier. Cette réduction s'ajoute à une ODR de 30 € (voir les conditions ici).

Redmi Note 11 : 20% de remise sur la version 128 Go

Vous bénéficiez donc en tout et pour tout d'une remise de 52 € qui fait passer le prix du Redmi Note 11 de 249 € à 197 €. Cela correspond à une réduction de 20%. Pour un smartphone fraichement lancé, c'est une très belle offre à saisir dès maintenant. Et rappelons pour finir que le Redmi Note 11 dispose d'un tout nouveau processeur : le Snapdragon 680 qui remplace le S678 de son prédécesseur. Le modèle en promo dispose de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage que vous pouvez étendre en ajoutant une carte SD.

L'écran AMOLED reste sur une diagonale de 6,43 pouces, mais Redmi propose ici un taux de rafraichissement de 90 Hz contre 60 Hz pour le Note 10. Enfin, le Redmi Note 11 affiche un design modifié. La différence se trouve ici sur la tranche latérale de l'appareil qui adopte un format plat inspiré des derniers iPhone. Cela donne un tout autre aspect au smartphone. Précisons pour finir qu'il est disponible en coloris gris, bleu et Azur. La promo en cours est valable sur les trois couleurs.