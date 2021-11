POCO M4 Pro 5G officiel : Xiaomi dévoile un smartphone abordable qui a tout ce qu’il faut pour faire trembler ses concurrents

POCO vient de dévoiler officiellement son nouveau smartphone milieu de gamme, le Poco M4 Pro. Le successeur du célèbre Poco M3 Pro propose cette année encore un rapport qualité-prix impressionnant pour son segment.

Le POCO M4 Pro est un smartphone que nous attendions beaucoup après les multiples fuites qui avaient déjà dévoilé son design et ses caractéristiques techniques. En effet, le POCO M4 Pro n’est autre qu’un Redmi Note 11, que Xiaomi avait présenté en Chine il y a un peu plus d’une semaine.

Comme nous l’avions déjà noté, le Redmi Note 11 chinois proposait un rapport qualité-prix imbattable sur son segment, il est donc intéressant de voir le smartphone arriver en France, même sous un autre nom. Seule la face arrière semble permettre de distinguer les deux smartphones, POCO ayant ajouté son logo à côté du module photo dans une longue bande de plastique comme c’était déjà le cas sur le POCO M3 de l’année dernière.

Le POCO M4 Pro embarque tous les composants essentiels

À l’intérieur du POCO M4 Pro, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 810 compatible 5G accompagné de 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Le smartphone est équipé d’un écran FHD+ LCD de 6,6 pouces 90 Hz. Il est alimenté par une batterie massive de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 33 W Pro. Selon POCO, le smartphone peut retrouver toute son autonomie en 59 minutes, soit près de deux fois moins par rapport à la génération précédente. En effet, le POCO M3 Pro se contentait lui d’une recharge rapide 18 W.

À l’arrière, on retrouve une configuration avec deux capteurs, POCO ayant choisi de ne conserver que les capteurs essentiels. La partie photo est donc gérée par un capteur principal de 50 MP à l’aise avec les photos de nuit ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 8 MP. Les selfies sont eux assurés par un capteur de 16 MP.

Comme l’année dernière, on retrouve également un capteur d’empreintes digitales sur la tranche et même une prise jack 3.5 mm, un composant qui se fait de plus en plus rare chez certains de ses concurrents. Cependant, avec ses 195 grammes et ses 8,75 mm d’épaisseur, il ne fait pas mieux que certains autres modèles.

Prix et disponibilité

Malgré le passage de 3 à seulement 2 capteurs au dos et l’écran qui reste LCD au lieu de passer à l’OLED, POCO a malheureusement augmenté ses prix par rapport à la génération précédente. En effet, le POCO M4 Pro sera commercialisé à partir de 229,90 euros pour sa version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et 269,90 euros pour sa version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est donc un peu plus cher que les 199 euros du POCO M3 Pro l’année dernière.

Les smartphones seront disponibles à partir du 11 novembre en trois coloris : jaune POCO, Noir Intense et Bleu Glacier. Il faut noter que jusqu’au 13 novembre, les clients profiteront d’une réduction à l’achat, puisque les deux versions passeront respectivement à 199,90 euros et 219,90 euros. Les 200 premiers clients pourront même encore faire baisser le prix de 20 euros grâce au code M4PRO20.