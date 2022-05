33,99 €, c’est le prix de la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S

Bon plan informatique à saisir sur le site Boulanger ! Au cours d'une offre à durée indéterminée, la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S est victime d'une grosse chute de prix pour passer sous la barre des 34 euros.

Ne tardez pas trop si vous avez l'intention d'acheter une très bonne souris sans fil de la marque Logitech. En effet, l'enseigne Boulanger propose sur son site e-commerce le modèle MX Anywhere 2S du constructeur suisse sous les 34 euros.

Vendue au prix conseillé de 89,99 euros, la souris Logitech MX Anywhere 2S voit son tarif chuter à 39,99 euros ; soit une remise immédiate de 50 euros de la part de Boulanger. Une remise supplémentaire de 6 euros peut être obtenue grâce au coupon MERCI15 qui droit être saisi durant l'étape du panier. Avec cette autre réduction, le prix du produit atteint les 33,99 euros.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac et idéale pour une utilisation de type Bureautique, la Logitech MX Anywhere 2S est une souris sans fil qui vous permet de contrôler facilement plusieurs dispositifs et de copier-coller du contenu et des documents d'un ordinateur à un autre. L'accessoire fonctionne sur toutes les surfaces, même le verre, avec une haute précision atteignant les 4 000 PPP. Alimentée par une pile rechargeable, la souris sans fil est fournie avec un récepteur Unifying permettant la liaison avec l'ordinateur de bureau ou le PC portable.

