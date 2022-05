Un PC portable MSI à moins de 550€ pour les French Days

MSI célèbre les French Days et pour l’occasion, l’enseigne casse les prix de ses ordinateurs portables. En ce moment, vous pouvez par exemple profiter d’un MSI Modern 15 A11MU-825FR avec un processeur Intel Core de 11ème génération pour moins de 550€.

Profiter de l’offre chez Rue du Commerce

Vous cherchez un PC portable performant pour travailler ou jouer à des jeux ? Nous avons trouvé une pépite ! Pendant les French Days, vous pouvez profiter du PC portable MSI Modern 15 A11MU-825FR avec une remise exceptionnelle de -100€. Il est ainsi disponible pour seulement 549,99€ au lieu de 649,99€ chez Rue du Commerce !

Très performant, ce PC portable est parfait pour ceux qui souhaitent un ordinateur capable de les accompagner dans toutes leurs activités. Découvrez ses meilleurs atouts ci-dessous.

Les points forts du MSI Modern 15 avec un processeur Intel Core 11ème génération

Avec le MSI Modern 15, vous profitez d’une productivité améliorée et d’un signal plus stable pour des performances au top. Equipé d’un processeur Intel Core i7 de 11ème génération et d’une carte graphique intégrée Intel Iris Xe, ce PC est ultramobile. Il propose des performances jusqu’à 1,5 fois plus rapide que la génération précédente pouvant aller jusqu’à 5,0 GHz.

Il propose aussi des transferts jusqu’à 40Gb/s et une fonction Power Delivery pour une recharge très rapide de tous vos périphériques. Les paramètres systèmes et logiciels sont regroupés pour optimiser et simplifier l’utilisation de votre ordinateur.

Côté design, il surprend là aussi par ses prestations haut de gamme, surtout à moins de 500€. Il propose ainsi un design élégant et fin avec un châssis très fin et très léger. Sa texture est obtenue grâce à une méthode haut de gamme de sablage et son clavier rétroéclairé blanc peut vous accompagner dans toutes vos activités.

Très robuste, il est conçu en fonction de la norme militaire MIL-STD 810G. Il a passé tous les tests et prouvé aux experts qu’il pouvait résister à de nombreuses épreuves. Il est ainsi parfaitement adapté aux créateurs qui aiment les déplacements. En prime, il propose une batterie très longue durée et peut durer jusqu’à 10 heures.

En savoir plus sur le PC

Avec le MSI Modern 15, vous pouvez ainsi poursuivre vos rêves et poursuivre votre carrière sans accroc. Pour en savoir plus sur le PC, rendez-vous sur le site de MSI. L’enseigne vous propose de nombreuses autres offres à prix mini.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez également aimer les offres suivantes :

Cet article est une publication sponsorisée proposée par MSI.