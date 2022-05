Grosse chute de prix sur l’abonnement NordVPN pour les French Days

Vous cherchez un VPN pas cher ? Bonne nouvelle : pendant les French Days, NordVPN casse le prix de son abonnement de 2 ans et le propose avec -62% de réduction. Découvrez tous les détails de l’offre ci-dessous.

Découvrir l’offre chez NordVPN

Ce sont les French Days jusqu’au 9 mai prochain (inclus). Pour l’occasion, de nombreuses enseignes cassent leurs prix afin de vous proposer des tarifs attractifs sur une courte période de temps. Déjà habitué à proposer des prix bas, NordVPN a sauté sur l’occasion pour faire baisser drastiquement les tarifs de sa formule 2 ans.

Pendant cette période de promotion, vous pouvez ainsi profiter d’une réduction exceptionnelle de -62% sur l’abonnement de 2 ans à NordVPN. La formule vous revient ainsi à seulement 2,77€/mois. Difficile de faire plus bas…

Et comme si ce n’était pas suffisant, NordVPN ne s'arrête pas là et vous propose également un mois supplémentaire offert + une garantie de 30J satisfait ou remboursé.

Tous les avantages NordVPN

Grâce à NordVPN, vous avez accès à plus de 5400 serveurs VPN dans 60 pays pour 6 de vos appareils en simultané. Vous pouvez ainsi naviguer sur la toile en toute confidentialité et sécurité, mais ce n’est pas tout. Avec un VPN, vous pouvez choisir de vous connecter sur un serveur à l’étranger et le cas échéant, si vous vous connectez à un service de streaming, vous profitez du catalogue de films et de séries du pays en question.

Avec NordVPN, vous pouvez donc contourner la chronologie des médias française qui empêche la diffusion de films sur une plateforme de streaming pendant de longs mois après leurs diffusions au cinéma. Aux Etats-Unis par exemple, la plateforme Disney+ propose d’ores et déjà la plupart des films Marvel quand en France, on a 3 ans de décalage.

Pour les amateurs de sport, NordVPN vous permet également d’accéder gratuitement à des grands événements sportifs. Il vous suffit par exemple de vous connecter sur un serveur en Belgique pour profiter gratuitement du Championnat de F1 ou de MotoGP.

Plus précisément, l’abonnement de 2 ans à NordVPN vous donne les garanties suivants :

Une vitesse de connexion pouvant dépasser 6730 Mbit/s, soit plus de 6Gbit/s

La garantie qu’aucun registre d’activité n’est enregistré

Plus de 5400 serveurs dans 60 pays

Wireguard pour des vitesses optimales

L’option gratuite Threat Protection

Un service client par messagerie instantanée

Une bande passante illimitée

Pour utiliser le VPN, rien de plus simple. Téléchargez l’application, connectez-vous et cliquez sur le serveur qui vous intéresse. Et voilà ! Vous profitez d’un VPN de référence, mais aussi d’un outil de cybersécurité non négligeable grâce à NordVPN.

En savoir plus sur l’offre

Cet article est une publication sponsorisée proposée par NordVPN.