Galaxy S20 FE 5G : le smartphone Samsung bénéficie de 110 € de remise pour Noël

Le modèle 5G du Galaxy S20 FE fait l'objet d'une belle offre chez Cdiscount à l'occasion de la prochaine fête de Noël. Au cours d'une durée limitée, le smartphone de Samsung bénéficie en effet d'une réduction de 110 euros par l'intermédiaire d'un code promotionnel.

Si vous avez raté le précédent deal sur le Galaxy Note 20, vous pouvez vous rattraper sur un autre smartphone 5G de la gamme Galaxy de Samsung.

Jusqu'au jeudi 23 décembre 2021 inclus, le Samsung Galaxy S20 FE proposé dans sa version 5G et dans son coloris bleu est vendu par le site Cdiscount au tarif de 489 euros au lieu de 599 euros. La réduction de 110 euros est obtenue grâce au coupon ANDROID110 qui doit être saisi durant l'étape du panier. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Cdiscount qui est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en point relais.

Le Fan Edition du Galaxy S20 est un smartphone qui embarque un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD), d'une batterie de 4500 mAh compatible Quick Charge 2,0 et du système d'exploitation mobile Android. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 12 + 8 + 12 MP et un capteur frontal de 32 MP. Pour plus d'informations, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test du Samsung Galaxy S20 FE.