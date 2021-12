Le Samsung Galaxy S21 5G à seulement 1€ + 5€/mois chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom fait fort pour Noël et vous propose le Samsung Galaxy S21 5G à seulement 1€ + 5€/mois avec le forfait Sensation Avantages Smartphone 150Go. Retrouvez tous les détails de l’offre ci-dessous.

Voir l’offre chez Bouygues Telecom

Jusqu’au 26 décembre seulement, Bouygues Telecom vous propose une offre exceptionnelle : 100€ de remise avec le code promo NOEL100 sur le Samsung Galaxy S21 5G et l’offre de remboursement de 50€. Le nouveau smartphone Samsung passe ainsi de 101€ à 1€ + 5€/mois pendant 24 mois.

Pour profiter de l’offre, c’est très simple, il vous suffit de souscrire le forfait Sensation Avantages Smartphone 150Go avec un engagement de 24 mois, d’appliquer le code promo NOEL100 et d’ajouter l’offre de remboursement de 50€. Il est à 34,99€/mois pendant 12 mois, puis 54,99€/mois.

Si vous êtes déjà client Bbox, bonne nouvelle, vous pouvez économiser 6€/mois sur le forfait.

Et bonne nouvelle, jusqu'au 22 décembre, la livraison à domicile Express (Chronopost) est Gratuite ! (au lieu de 9,90€). Cela veut donc dire que vous recevrez votre article à domicile à J+1 et gratuitement.

Le Samsung Galaxy S21 5G : un must have à ne pas rater

Sorti à la rentrée 2021, le Samsung Galaxy S21 5G a su retenir l’attention du public grâce à des qualités indéniables et une fiche technique digne des plus grands. Le smartphone propose ainsi :

Un écran 6,2 pouces Super Amoled avec une résolution de 2400 x 1080 px.

Une puce mobile Exynos 2100 avec 8 coeurs.

8Go de RAM.

256Go de mémoire interne.

Une batterie de 4000 mAh.

La captation vidéo 8K.

Le WiFi 6.

La certification IP68.

Un module photo avant de 10Mpx.

3 modules photo arrière (grand angle de 12Mpx, téléobjectif de 64Mpx, ultra grand angle de 12Mpx).

Parmi ses nombreux points forts, le Samsung Galaxy S21 5G propose notamment un superbe écran parfaitement calibré, un design très agréable et moderne et de très bonnes performances grâce à son processeur dernière génération. Sa certification IP68 lui permet également d’être étanche jusqu’à 1,5m de profondeur, et ce, pendant 30 minutes.

Pour ne rien gâcher, il propose des photos de jour très précises et colorées. Sa batterie lui permet finalement de durer toute la journée sans problème.

Le Samsung Galaxy S21 5G est un véritable bijou qui réunit le meilleur de la technologie Samsung. En profiter pour seulement 1€ + 5€/mois est ainsi une véritable aubaine à ne pas rater. Profitez-en vite chez Bouygues Telecom, avant le 26 décembre.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.