Galaxy Note 20 : le smartphone de Samsung n’a jamais été aussi abordable

À 10 jours de Noël, le Samsung Galaxy Note 20 fait l'objet d'une belle réduction sur le site de l'enseigne Boulanger. Alors qu'il faut habituellement débourser 899 euros pour l'acquérir, une remise immédiate de 300 euros permet de faire chuter son prix sous la barre des 600 euros, à très précisément 599 euros. Un bon plan à saisir d'urgence, susceptible d'expirer à tout moment.

Très haut de gamme, le Galaxy Note 20 est le dernier représentant de la gamme Note de Samsung. Le smartphone est actuellement proposé en promotion du coté de l'enseigne Boulanger. Grâce à une remise immédiate de 300 euros, son prix chute de 899 € à 599 €. Une offre à saisir au plus vite, susceptible d'expirer à tout moment.

Venons-en à présent à la fiche technique du Samsung Galaxy Note 20. Le terminal est doté d'un superbe écran AMOLED d'une diagonale de 6,7″ de définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un ration 20:9. Pour la partie hardware on retrouve le processeur maison de Samsung, l'Exynos 990 Octo-Core cadencé à 2.73 GHz, (le même qui équipe le Samsung Galaxy S20). Ce dernier est couplé à une mémoire RAM de 8 Go et une mémoire de stockage interne de 256 Go.

Le Samsung Galaxy Note 20 embarque le système d'exploitation Android 10 avec la surcouche Samsung One UI 2.5. Il est également présent dans la liste des smartphones qui recevront la mise à jour Android 12. Pur la photographie, le smartphone embarque un triple capteur à l’arrière composé d'un appareil photo Dual Pixel de 12 MP, un capteur Ultra Grand Angle de 12 MP et un capteur avec zoom hybride x3 de 64 MP. Enfin, sa batterie d'une capacité de 4 300 mAh compatible charge rapide et charge par induction lui assure une excellente autonomie.

