199 €, c’est le prix de l’excellent smartphone OPPO Find X3 Lite

Plus d'un an après sa sortie en France, le Find X3 Lite devient de plus en plus abordable en termes de prix. La preuve avec ce deal en provenance de la boutique en ligne SFR où le smartphone 5G signé OPPO est à seulement 199 euros.

Alors que les soldes d'été 2022 auront lieu dans moins de deux semaines, l'opérateur SFR anticipe l'événement commercial en proposant le Find X3 Lite sous les 200 euros sur sa boutique en ligne.

En effet, le smartphone 5G de la marque OPPO disponible en deux coloris au choix est à 199 euros ; soit 100 euros moins cher par rapport au prix constaté sur d'autres sites e-commerce. Pour information, la livraison du téléphone se fait gratuitement à domicile.

Commercialisé en même temps que les modèles Pro et Neo, le OPPO Find X3 Lite est un smartphone équipé d'un écran OLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement à 90 Hz et une fréquence d'échantillonnage à 180 Hz. Le téléphone est aussi doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche ColorOS. Pour la partie photo, elle se compose d'un quadruple capteur principal de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP et d'un capteur frontal de 32 MP.