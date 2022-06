Realme 8 : baisse de prix sur la version 64 Go du smartphone

Voici une offre intéressante sur le Realme 8 ! Sur le site Electro Dépôt, le smartphone 4G proposé dans sa version 64 Go est vendu à moins de 160 euros avec une coque de protection. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Pour ce nouveau deal issu de l'univers des smartphones, on vous donne rendez-vous chez Electro Dépôt où le site e-commerce français effectue une baisse de prix sur le Realme 8.

Alors qu'il est vendu en temps normal à 179,98 euros, le modèle 64 Go du smartphone 4G est actuellement proposé avec sa coque de protection au prix de 159,98 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 20 euros de la part d'Electro Dépôt. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison à domicile, en point relais ou en magasin.

Concernant ses principales caractéristiques, le Realme 8 associé au bon plan Electro Dépôt est un smartphone équipé d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Il est également doté d'un processeur Mediatek Helio G95, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 256 Go via une carte microSD, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 5000 mAh et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche Realme UI. Pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez toujours consulter notre article consacré au test du Realme 8.