Black Friday Galaxy Watch 5 Pro : la montre connectée Samsung est à 245 €

Envie de vous procurer la Galaxy Watch 5 Pro moins chère ? Profitez du Black Friday pour vous offrir la montre connectée Samsung à moins de 250 euros, ou plus précisément à 245 euros.

Le Black Friday 2023 a officiellement commencé ce vendredi 24 novembre. À quelques semaines de la période des fêtes de fin d'année, les commerces en ligne proposent de faire pas mal d'économies sur l'achat de produits high-tech, à l'instar d'Amazon.

Dans son rayon dédié aux montres connectées, le célèbre géant du commerce en ligne vous permet d'avoir la Galaxy Watch 5 Pro de Samsung à exactement 245 euros. Il s'agit du meilleur prix constaté jusqu'à présent sur la plateforme commerciale. À titre d'information, l'objet connecté dispose d'une extension de garantie d'un an de la part d'Amazon, de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Dévoilée au cours de la conférence Galaxy Unpacked, en 2022 la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est une montre connectée qui est dotée d'un écran de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels, du système Wear OS 3.5 associé à une surcouche One UI Watch 4.5, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go et d'une batterie de 590 mAh qui lui permet d'être autonome pendant 80 heures. Pour plus d'informations sur l'objet connecté, nous vous invitons à consulter notre article lié au test de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.