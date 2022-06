Samsung Galaxy S22 : le smartphone 5G est à un très bon prix avant les soldes

Le Samsung Galaxy S22 fait l'objet d'un très bon deal sur les sites du groupe Fnac/Darty. Juste avant les soldes d'été, le smartphone 5G du géant coréen passe sous les 600 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S22 (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S22 (DARTY)

Si vous ne le savez pas encore, les soldes d'été 2022 commenceront dès le 22 juin prochain et ce, pendant une durée de quatre semaines. À quelques jours de l'événement, le groupe Fnac/Darty a décidé de faire baisser le prix du dernier smartphone de la marque Samsung.

Ainsi, le Samsung Galaxy S22 disponible dans un coloris noir et sa version 128 Go est au prix de revient de 599 euros au lieu de 799 euros. Les 200 euros de réduction sont obtenus de cette façon : une remise de 100 euros avec le mode Click & Collect et une offre de remboursement de 100 euros valable jusqu'au 31 juillet 2022 (voir conditions). Et en bonus, pour une commande passée chez Darty, les écouteurs Samsung Galaxy Buds2 sont à moitié prix (cliquez ici).

Dévoilé en même temps que les modèles S22+ et S22 Ultra, le Galaxy S22 de Samsung est un smartphone équipé d'un écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2x de 6,1 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels. Le téléphone compatible 5G est aussi doté d'un processeur Exynos 2200 Octo-Core cadencé à 2,9 GHz, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 3700 mAh avec la charge rapide filaire et sans fil, et du système d'exploitation Android 12 associé à une surcouche Samsung One UI 4.1.

Concernant l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 MP + 12 MP + 10 MP et un capteur frontal de 10 MP. Du côté de la connectique, la 5G LTE, le NFC, le Bluetooth 5.0, le GPS, le Wi-Fi 6E (2.4/5/6 GHz), le lecteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran, la reconnaissance faciale et l'USB Type-C sont de la partie. Pour savoir plus sur le smartphone, n'hésitez surtout pas à jeter un oeil sur notre article consacré au test du Samsung Galaxy S22.