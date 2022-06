Apple iPhone 11 : baisse de prix sur le modèle 128 Go avant les soldes

L'iPhone 11 est en vente flash chez Amazon. Avant les soldes d'été 2022, le modèle 128 Go du téléphone de la marque Apple passe sous les 540 euros par l'intermédiaire d'une réduction non négligeable de 40 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Les soldes d'été 2022 auront lieu dès le 22 juin prochain, pendant une durée de quatre semaines. À quelques jours de l'événement commercial, Amazon a décidé d'effectuer une vente flash sur l'iPhone 11.

Ainsi, jusqu'au mardi 21 juin 2022, le modèle 128 Go du téléphone de la marque à la pomme est vendu dans son coloris mauve au prix de 539 euros au lieu de 579 euros ; soit 40 euros moins cher par rapport au tarif constaté au cours des 30 derniers jours.

À propos des principales caractéristiques de l’iPhone 11, le smartphone d'Apple compatible avec la 4G est équipé d'un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels ; d'un double appareil photo ultra grand‑angle et grand‑angle de 12 MP et enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s ; d'une caméra TrueDepth de 12 MP avec enregistrement vidéo 4K jusqu’à 60 i/s ; et d'une puce A13 Bionic. L'appareil tourne sous le système d'exploitation iOS 14. Étanche, le téléphone est résistant à l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant une durée de 30 minutes.