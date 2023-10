Profitez du Samsung Galaxy S23 à moins de 20€/mois chez Pixmania !

Rendez-vous vite chez Pixmania pour profiter dès maintenant d’une offre exceptionnelle : le Samsung Galaxy S23 disponible à moins de 20€/mois (sur 24 mois). Comment bénéficier d’un prix si bas ? Grâce à la Double Reprise chez Pixmania. On vous explique tout ci-dessous.

Grâce à Pixmania, vous pouvez vous procurer des smartphones de haute qualité sans vous ruiner ! Sur le site de l’enseigne, on a par exemple trouvé un Samsung Galaxy S23 128Go disponible à moins de 20€/mois.

Comment obtenir un prix si bas ? Pixmania propose plusieurs options de paiement avec des prix qui varient en fonction de l’option choisie :

19,60€/mois sur 24 mois avec la Double reprise (reprise de l’ancien appareil + renvoi du nouvel appareil dans 24 mois)

25,55€/mois sur 24 mois avec la Reprise flexible (renvoi du nouvel appareil dans 24 mois)

35,88€/mois sur 24 mois ou 751,08€ en un seul paiement avec le Prix standard (aucune reprise)

576,08€ en un seul paiement avec Simple Reprise (reprise de l’ancien appareil)

Le Samsung Galaxy S23 128Go : un bijou de technologie

Le Samsung Galaxy S23 est une véritable prouesse technologique, combinant des performances exceptionnelles, une superbe qualité d'affichage et des fonctionnalités avancées. Que vous soyez un professionnel en déplacement ou un amateur de contenu multimédia, ce smartphone répondra à toutes vos attentes.

Doté d'un puissant processeur et d'une mémoire RAM généreuse, le Galaxy S23 garantit une expérience utilisateur fluide et réactive. Vous pourrez ainsi exécuter plusieurs applications exigeantes en même temps sans aucun ralentissement. Son écran AMOLED de 6,5 pouces offre des couleurs vives, un contraste saisissant et des noirs profonds.

En prime, l’appareil photo du Galaxy S23 ne vous décevra pas. Avec une configuration de triple caméra à l'arrière, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle et une caméra macro, vous pourrez capturer des images nettes et des vidéos 4K époustouflantes.

Enfin, sa batterie longue durée vous permet de profiter de votre smartphone toute la journée sans vous soucier de la recharge constante. Vous pourrez ainsi rester productif et connecté où que vous soyez.

Double reprise, Reprise flexible, Prix standard : quesako ?

Pour vous permettre de profiter de ces prestations incroyables sans casser votre tirelire, Pixmania vous propose plusieurs systèmes de paiement, adaptés à tous les besoins.

La Double reprise : optez pour la Double reprise et échangez votre ancien smartphone contre le nouveau Galaxy S23. De plus, vous aurez la possibilité de renvoyer le Galaxy S23 dans 24 mois pour rester à la pointe de la technologie.

La Reprise flexible : si vous préférez conserver votre ancien smartphone, choisissez la Reprise flexible. Vous économiserez sur le coût initial du Galaxy S23 et aurez toujours la possibilité de le renvoyer dans 24 mois pour une mise à jour.

Le Prix standard : Pour ceux qui souhaitent acheter le Galaxy S23 sans participation à un programme de reprise, il est disponible à un tarif mensuel fixe pendant 24 mois.

Ne manquez pas ces opportunités de posséder l'un des meilleurs smartphones du marché à un prix exceptionnel. Rendez-vous sur Pixmania pour découvrir toutes les offres et commencer à profiter de votre nouveau Galaxy S23 dès aujourd'hui !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Pixmania.

Offre valable uniquement en France métropolitaine. Prix sujet à variation, selon stock disponible. Crédit affecté, sans assurance, au TAEG fixe de 14.99% et au taux débiteur fixe de 14.05% par les partenaires de financement de Pixmania

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.