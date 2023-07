EA Sports FC 24 : le successeur de FIFA arrive bientôt, voici le prix et les nouveautés

Le nouveau FIFA, ou plutôt le nouveau EA SPORTS FC24 se dévoile ! La suite du célèbre jeu de football signé Electronic Arts fait le plein de nouveautés, aussi bien au niveau technologique qu'en terme de contenus. Et nous connaissons même la date de sortie et le prix du jeu !

FIFA est mort, vive FIFA ! Ou plutôt vive EA Sports FC 24 ! Le nom fait peut-être un peu moins rêver, mais il s'agit bien de la suite de FIFA 2023, le dernier jeu de football d'Electronic Arts. L'idée d'un nouveau nom était déjà dans les cartons l'an dernier, quand Andrew Wilson, PDG d'EA, annonçait vouloir donner un nouveau départ au jeu de foot culte. C'est chose faite. Mais le nouveau patronyme n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'éditeur en profite aussi pour renouveler le jeu plus en profondeur en apportant des nouveautés aussi bien graphiques que de gameplay.

Lire aussi – FIFA 23 : où l’acheter au meilleur prix ?

Comme c'est l'usage, Eletronic Arts a également dévoilé celui qui ornera la jaquette de son futur jeu. C'est Erling Haaland, le buteur norvégien de Manchester City, qui succède à Kylian Mbappé. L'attaquant européen se dit “fier de jouer un rôle majeur dans le lancement d'une nouvelle ère pour le leader mondial des jeux de football”. Son avatar virtuel profite bien sûr de toutes les avancées technologiques apportés par ce nouvel opus, à découvrir dans la vidéo en fin d'article.

EA Sports 24 met l'accent sur l'hyper-réalisme

Quelles sont donc les nouveautés promises ? D'abord, l'HyperMotionV qui veut reproduire en jeu “le rythme et la fluidité du véritable football […] en utilisant des données volumétriques de plus de 180 matchs professionnels, masculins et féminins […]”. Précisons que cette technologie est disponible uniquement pour les versions PlayStation 5, Xbox Series X ou S, et PC. Ce souci du réalisme est appuyé par le système “PlayStyle”. Chaque joueur est ainsi caractérisé par un ensemble de dimensions qui reflètent son jeu réel et ses gestes “signatures”. La puissante frappe de Haarland lui sera exclusive par exemple. Bien sûr, le moteur graphique Frosbite a été amélioré pour se rapprocher un peu plus encore du photo-réalisme.

Enfin, et c'est une première : il est possible de créer une équipe mélangeant joueurs et joueuses, via le mode Football Utlimate Team (FUT) intégré au jeu. EA Sports FC 24 sort le 29 septembre à 79,99 € sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One. Également sur Switch à 59,99 € et PC pour 69,99€. Une édition “Ultimate” à 109,99 € (99,99 € sur PC, non disponible sur Switch) donne accès au jeu une semaine à l'avance, le 22 septembre. Vous pouvez déjà le précommander sur le site d'Electronic Arts.