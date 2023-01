Bon plan : pour l’achat de l’Echo Dot 3 à 17,99€, Boulanger offre la prise connectée Tapo P100

À l’occasion des soldes, l’Echo Dot 3 est affiché à seulement 17,99€ mais Boulanger va plus loin ! En l’ajoutant dans votre panier, vous avez la prise connectée TP-link Tapo P100 offerte ! C’est un bon plan à ne pas rater quand on sait qu’à elle-seule, la prise coûte 12,99€ !

Pour l’achat de l’enceinte connectée Echo Dot 3, Boulanger offre la prise connectée TP-link Tapo P100

Lors de sa sortie en 2018, l'Echo Dot 3 d’Amazon était initialement vendue à 60 €. On la trouve maintenant à 24,99€. Durant les soldes, le prix de l'enceinte connectée continue de chuter et se retrouve ainsi à seulement 17,99 €. Sur Boulanger, lorsque vous mettez l’Echo Dot 3 dans votre panier, le site de e-commerce vous offre la TP-link Tapo P100 en vous l’ajoutant automatiquement dans le panier. En plus de la réduction déjà appliquée sur l’enceinte connectée, vous obtenez gratuitement la prise connectée.

Comme son nom l’indique, l’Echo Dot 3 est la 3ème génération de l’enceinte connectée compacte commercialisée par Amazon. Son format nomade la rend facilement transportable.

Dotée de l’assistant personnel Alexa, vous pouvez utiliser la commande vocale pour contrôler l'ensemble de vos appareils compatibles. L’Echo Dot 3 fournit un son riche, équilibré et puissant, malgré sa taille compacte. Vous pouvez ainsi écouter de la musique, mais aussi effectuer une recherche avec l’aide d’Alexa et obtenir des informations pratiques en temps réel, répondre à un appel téléphonique et même envoyer des messages.

Profitez de l’offre de Boulanger dès maintenant pour connecter votre maison. L’Echo Dot 3 est accompagné de la prise connectée TP-link Tapo P100.

La Tapo P100 est compatible avec Google Assistant et Alexa. Cette prise qui se branche à une prise secteur normale fonctionne à l’aide du Wifi. Vous pouvez ainsi l’allumer et l’éteindre à distance, directement depuis l'application Tapo. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place une minuterie ou des automatismes comme la programmation de routines basées sur les heures de lever et coucher du soleil.

