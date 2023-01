Grosse baisse de prix sur les écouteurs Jabra Elite 7 Active avec un chargeur à induction chez la Fnac

Les soldes d'hiver continuent chez la Fnac et les bons plans se multiplient ! Aujourd'hui, on a trouvé des écouteurs sans fil Jabra Elite 7 Active avec un chargeur à induction à un prix vraiment mini grâce à une réduction de -20%. On vous dit tout sur l'offre dans cet article.

Découvrir l'offre chez la Fnac

C'est la fête chez la Fnac ! Pendant les soldes d'hiver, l'enseigne propose de nombreuses réductions sur une multitude de produits. Vous n'avez pas le temps de feuilleter le site pour trouver LE bon plan qui vous intéressera ? Pas de problème ! On a fait nos propres recherches pour vous aider et on a trouvé une offre en or : les écouteurs sans fil Jabra Elite 7 Active Noir avec un chargeur à induction à -20%.

Grâce à cette réduction exceptionnelle, la paire d'écouteurs sans fil et leur chargeur à induction ne vous coûte plus que 119,99€ au lieu de 149,99€.

Et ce n'est pas tout ! En prime, la Fnac vous offre 4 mois d'abonnement à la plateforme de streaming musicale Deezer Premium ou Famille (au choix) pour tout achat des écouteurs. Vous pouvez ainsi écouter tous vos titres favoris dès la réception de vos écouteurs, et ce, sans rien dépenser !

Les Jabra Elite 7 Active : des écouteurs parfaits pour toutes vos activités

Ergonomiques et dotés de la technologie Jabra ShakeGrip, les Jabra Elite 7 Active sont conçus pour s'adapter parfaitement à la forme de vos oreilles et rester en place, qu'importent vos activités. Grâce à la technologie de réduction de bruit active (ANC), ils vous permettent de plus d'être en immersion totale dans vos contenus, sans être gêné par les bruits extérieurs. En prime, ils proposent un son personnalisé grâce à l'application Jabra Sound+.

Ils offrent aussi une autonomie de 8h et peuvent ainsi vous accompagner pendant les plus longs entraînements. Avec l'étui de charge à induction, vous pouvez même les utiliser jusqu'à 30 heures ! Difficile d'en demander plus…

Pour en savoir plus sur les écouteurs, rendez-vous vite chez la Fnac !