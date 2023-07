Voici une offre très intéressante à saisir sur le site Cdiscount ! Dans son rayon dédié à l'informatique, le site e-commerce français propose un PC portable HP de 15 pouces avec AMD Ryzen 5 à moins de 480 euros. Et grâce à cet achat, les membres CDAV peuvent bénéficier de 30 euros offerts sur leur cagnotte.

Alors que les soldes Cdiscount été 2023 prendront fin dans moins d'une semaine, le site marchand français en profite pour permettre à ses clients d'acquérir un PC portable HP à un très bon prix.

Au cours d'une offre à durée indéterminée, le HP 15-fc0071nf de 15 pouces est vendu par Cdiscount au tarif de 479 euros. Avec cet achat, les membres ayant souscrit au programme Cdiscount à volonté auront droit à 30 euros offerts sur leur cagnotte. Ce cashback pourra être utilisé lors d'une prochaine commande.

Proposé dans un coloris argent, le HP 15-fc0071nf est un PC portable destiné à un usage polyvalent & multimédia. Le laptop est doté d'un écran Full HD d’une diagonale de 39,6 cm, d'un processeur AMD Ryzen 5 7520U, d'une carte graphique AMD Radeon, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, du système d'exploitation Windows 11 et d'une batterie Li-ion polymère 3 cellules 41 Wh lui permettant d'être autonome pendant plus de 10 heures. Pour la connectique, on retrouve un port USB Type-C, deux ports USB Type-A, une prise adaptateur secteur Smart Pin, un port HDMI 1.4b, une prise combinée casque/microphone, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3.