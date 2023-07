Imprimante sans cartouche : super prix sur la HP Smart Tank Plus 7006 !

Une imprimante sans cartouche est proposée à un super prix sur le site Boulanger. Pour les derniers jours des soldes d'été 2023, le site e-commerce français vous permet d'avoir la HP Smart Tank Plus 7006 à moins de 190 euros.

Profitez des derniers jours des soldes Boulanger été 2023 pour vous offrir une imprimante sans cartouche à un prix très attractif.

Au cours d'une offre à durée indéterminée, la Smart Tank Plus 7006 de la marque HP est vendue par le site e-commerce français au tarif de 189 euros ; soit 60 euros moins cher par rapport au prix constaté sur d'autres sites marchands de l'Hexagone.

La HP Smart Tank 7006 est une imprimante qui a été essentiellement conçue pour les professionnels. L'appareil sans fil dispose de trois fonctions : l'impression, la numérisation et la copie. Compatible avec la technologie AirPrint et les ordinateurs tournant sous Windows et macOS, l'imprimante Smart Tank 7006 embarque un port USB 2.0 haut débit, le Wi-Fi et le Bluetooth LE. Capable d'imprimer plus de 1 000 pages par mois, l'imprimante à jet d'encre HP Smart Tank Plus 7006 fonctionne sans cartouche et avec des bouteilles d'encre HP à grande capacité. Enfin, le produit mesure 42.75 x 19.86 x 36.4 cm et affiche un poids estimé à 6,4 kilos.