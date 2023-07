Le très bon Samsung Galaxy Book2 360 fait l'objet d'un bon plan chez Rue du Commerce. Pour les derniers jours des soldes d'été 2023, le surprenant PC portable de la marque coréenne bénéficie de 30% de réduction.

L'événement Galaxy Unpacked se tiendra le 26 juillet prochain. À quelques jours de la conférence très attendue du constructeur coréen, le site français Rue du Commerce a décidé de baisser le prix d'un PC portable de la gamme Galaxy.

En cette période de soldes d'été 2023, le Samsung Galaxy Book2 360 est vendu en deux coloris au choix au tarif de 899,99 euros au lieu de 1299,99 euros ; soit une remise immédiate de 400 euros par rapport au prix conseillé du produit.

Sorti au cours de l'année 2022, le Galaxy Book2 360 est un PC portable 2-en-1 qui est équipé d'un écran tactile AMOLED de 13,3 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d'un processeur Intel Core i7-1255U, d'une puce graphique Intel Iris Xe, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'une batterie de 61.1 Wh avec la charge à 65W, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 11. Pour la connectique, on retrouve notamment le Bluetooth 5.1, le Wi-Fi 6E, un port HDMI, un port Thunderbolt 4, un port USB Type-C, un port USB 3.2, un lecteur de cartes multimédias MicroSD et une sortie casque/combo d'entrée micro.