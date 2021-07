Le PC portable gamer Lenovo IdeaPad 3 est à prix canon sur Cdiscount

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable gamer à prix réduit au cours des soldes d'été 2021, alors le bon plan qui va suivre va sûrement vous intéresser. Actuellement, le Lenovo IdeaPad 3 15ARH05 est sous les 700 euros sur le site Cdiscount, avec un bonus pour les membres CDAV.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez de ce bon plan consacré aux soldes été Cdiscount 2021 pour acquérir un PC portable gamer à un prix attractif.

En ce moment, le Lenovo IdeaPad 3 15ARH05 est vendu sur le site e-commerce français au tarif de 699,99 euros au lieu de 1099 euros ; ce qui fait une remise immédiate de près de 400 euros de la part de Cdiscount. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile ou en point relais. Et les membres du programme Cdiscount à volonté bénéficieront de 10% du montant du PC portable sur leur cagnotte.

Du côté des caractéristiques du PC portable Gamer, le IdeaPad 3 15ARH05 de la marque Lenovo est équipé d'un écran à rétroéclairage par LED de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d'un processeur AMD Ryzen 5 4600H cadencé à 3 GHz, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti et d'une batterie lui permettant d'être autonome pendant une durée de 6,7 heures. Pour la connectique, on retrouvera le Bluetooth 5.0, le Wifi, 2 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port HDMI, un prise combo casque/microphone et un port LAN.

À voir aussi : les meilleures offres à ne pas rater des soldes été PC portables 2021