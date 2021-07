Le MacBook Air M1 d’Apple chute sous les 1000 €, vite !

Boulanger propose via l'intermédiaire de Boulanger le MacBook Air M1 en promotion à 1029 € au lieu de 1129 € en moyenne. S'ajoute à cette réduction un code promo qui permet de bénéficier de 50 € de remise immédiate. Ainsi, son prix chute à 979 €. Un bon plan à ne pas rater pour les personnes qui souhaitent s'en équiper au meilleur prix du marché.

Rakuten propose l'excellent Apple MacBook Air M1 en promotion à 1029 € au lieu de 1129 € en moyenne. C'est via l'intermédiaire du vendeur pro Boulanger qu'il est possible de l'avoir à ce tarif avantageux. De plus, le code promo CR50 permet de bénéficier d'une réduction supplémentaire de 50 € permettant de faire chuter son prix sous la barre des 1000 € à très précisément 979 €. Vous devez le renseigner au moment du paiement. La livraison est offerte et vous avez également 29,37 € crédités en superpoints Rakuten.

Pour en revenir au MacBook Air M1, ce dernier est équipé de la puissante puce M1 développée par Apple. On retrouve une dalle LED d'une diagonale de 13,3 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels.

La mémoire vive embarquée est de 8 Go et son autonomie est confiée à une batterie en Lithium lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 18 heures. Enfin, si vous désirez en apprendre davantage sur ce PC portable, nous vous invitons à jeter un oeil sur notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air.