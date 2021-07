Belle offre à saisir sur l’excellente tablette Lenovo Tab P11

La Lenovo Tab P11 voit son prix chuter à 219,58 € du coté de l'enseigne en ligne Amazon. C'est la version Wifi avec 128 Go de mémoire de stockage interne qui fait l'objet de ce bon plan qui permet de l'avoir à 60 euros moins chère que son prix conseillé de 279,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les bons plans durant les soldes d'été Amazon 2021 permettent de faire de belles affaires tout en se faisant plaisir. Si vous souhaitez vous équiper d'une tablette performante sans casser votre tirelire, vous pouvez acquérir au meilleur prix du moment la Lenovo Tab P11 en version Wifi 128 Go à 219,58 € au lieu de 279,99 € en moyenne. Une réduction de 60 euros non négligeable, toujours bonne à prendre.

Concernant les caractéristiques techniques de la Tab P11, on retrouve un écran IPS TDDI de 11 pouces de définition 2K/ La partie sonore est confiée à quatre haut-parleurs stéréo prenant en charge la technologie Dolby Atmos offrant une expérience audio immersive.

Sous le capot, le processeur Qualcomm Snapdragon 662 Octa-Core (4 x A73 2.0 GHz + 4 x A53 1.8 GHz), couplé à une mémoire RAM de 4 Go et un espace de stockage interne de 128 Go. La Lenovo Tab P11 offre jusqu'à 15 heures d'autonomie en streaming avec une seule charge. Sa batterie d'une capacité de 7 700 mAh et la tablette a des dimensions de 16.3 x 25.8 x 0.7 centimètres pour un poids de 490 grammes. Enfin, le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 10.

Lire aussi : Soldes été tablettes 2021 : les meilleures offres à ne pas rater