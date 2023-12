À peine sorti et déjà en promotion ! À l'occasion de son lancement en France, le Galaxy S23 FE fait l'objet d'une belle offre chez Boulanger. Pendant plusieurs semaines, il est en effet possible d'avoir un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien appareil et une paire d'écouteurs Galaxy Buds FE pour l'achat du nouveau smartphone Samsung.

Le modèle Fan Edition du Galaxy S23 est disponible à la vente sur le site Boulanger. Pour son lancement dans l'Hexagone, le Samsung Galaxy S23 FE proposé dans sa version 128 Go est vendu avec une paire d'écouteurs Galaxy Buds FE offerte au prix de 699 euros. Les écouteurs sans fil s'ajoutent directement durant l'étape du panier.

En plus des écouteurs offerts, le site e-commerce français permet de bénéficier d'un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien téléphone. Pour en profiter, il suffit de saisir le modèle souhaité et d'indiquer notamment le bon état fonctionnel de l'appareil. Au total, l'ensemble revient à 599 euros au lieu de 798 euros ; soit près de 200 euros de réduction.

Le Galaxy S23 FE et les Galaxy Buds FE en détails

Moins cher que le Galaxy S21 FE, le S23 FE de la gamme Galaxy embarque un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz. Le Samsung Galaxy S23 FE dispose aussi d'un processeur Samsung Exynos 2200, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide, d'un triple capteur de 50 + 12 + 8 MP, d'un capteur frontal de 10 MP et du système d'exploitation Android 14 avec une surcouche One UI 6.0. Plus d'infos à connaître grâce au test du Galaxy S23 FE.

Quant aux Galaxy Buds FE, ces écouteurs dévoilés en même temps que les Galaxy S23 FE et Tab S9 FE sont dotés de la technologie Bluetooth 5.2, d'un transducteur de 6.5 mm chacun, de trois microphones pour un grand confort d'appel et de la réduction active de bruit. Concernant l'autonomie, la paire d'écouteurs peut être utilisée au cours d'une durée maximale de 29 heures grâce à l'étui de charge fourni.