Ninja SLUSHi : vite, la machine à boissons glacées passe à moitié prix avec ce code juste avant les fêtes !

Vous rêvez de faire des granités maison ? La Ninja SLUSHi est un appareil qui vous donne la possibilité de réaliser des boissons glacées à l’aide d’une simple pression sur un bouton. Et bonne nouvelle, à l’approche des fêtes de fin d’année, vous pouvez vous l’offrir à moitié prix avec ce code ! On vous explique tout !

Vous connaissez déjà sans doute Ninja pour ses friteuses sans huile compacts et puissants. En plus des airfryers, la marque américaine propose de nombreux appareils qui vous facilitent la vie en cuisine. Ainsi, dans son catalogue, on retrouve une excellente machine à boissons glacées. La Ninja SLUSHi est parfaite pour réaliser des granités, milkshakes ou encore des cocktails glacés pour les fêtes de fin d’année.

Normalement en vente à 349,99 €, vous pouvez l’avoir à seulement 189,99 € avec le code PHONANDROIDBFN5. Vous recevez en plus gratuitement 2 gobelets à cocktail Ninja SLUSHi d’une valeur de 29,99 €. Au final, cela vous fait une baisse de prix spectaculaire de 189,99 € !

Cette machine vous servira été comme hiver. Profitez de cette belle offre pour vous équiper à prix réduit, et impressionnez ainsi vos invités pour les fêtes de fin d’année avec des boissons glacées faites maison.

Quelles sont les caractéristiques du Ninja SLUSHi ?

Avec la Ninja SLUSHi, le géant américain ne change pas sa formulaire. C’est un appareil qui vous permet de réaliser de nombreuses boissons glacées tout en restant très simple d’utilisation. Il dispose ainsi de 5 préréglages qui vous donnent la possibilité de réaliser des granités, des cocktails glacés, des frappés, des milkshakes et des jus glacés à l’aide d’un simple bouton.

Grâce à la technologie Rapid Chill qui fait tourner le cylindre de refroidissement à 360°, la Ninja SLUSHi transforme le liquide en granité en seulement 30 minutes. Le résultat est soyeux et gourmand. La machine peut également conserver le granité pendant une durée qui peut aller jusqu'à 12 heures. C’est idéal pour en profiter tout au long de la journée.

Grâce à sa capacité de 2,5 L, vous pouvez préparer des portions pour 7 personnes au maximum. C’est pratique lorsque vous recevez du monde. Pour les fêtes de fin d’année, surprenez avec des cocktails glacés comme la Pina Colada ou le Moscow Mule. Et les gourmands vont se régaler avec de délicieux milkshakes crémeux à souhait.