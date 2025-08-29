Amazon casse le prix du clavier sans fil Logitech MX Keys Mini lors d’une vente flash

Voici une excellente affaire pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un clavier sans fil pour la rentrée 2025 ! Au cours d'une vente flash venant d'Amazon, le Logitech MX Keys Mini profite d'une réduction de presque 55 % de la part du géant de l'e-commerce.

C'est à l'occasion d'une vente flash prenant fin le mardi 2 septembre 2025 qu'Amazon propose une grosse réduction sur l'achat du Logitech MX Keys Mini. Disponible dans un coloris gris clair, le clavier sans fil de la marque suisse est à 54,99 euros au lieu de 119,99 euros.

Cela représente une remise de 54 % par rapport au prix conseillé du produit. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Considéré comme un clavier minimaliste, le MX Keys Mini de Logitech a l'avantage d'être compatible avec les systèmes Apple macOS, iOS, Windows, Linux et Android. Il peut donc être utilisé avec un ordinateur de bureau, un PC portable, un smartphone ou une tablette. Au niveau de l'autonomie, le clavier sans fil peut rester alimenté pendant une durée de 10 jours avec une charge complète ou durant 5 mois avec le rétro-éclairage éteint.

Aussi, le clavier Logitech dispose d'une connexion sans fil Bluetooth Low Energy, de touches Easy-Switch pour connecter jusqu'à trois appareils en même temps, d'une portée sans fil de 10 mètres, de plusieurs capteurs, d'un commutateur Marche/Arrêt, et de témoins lumineux de verrouillage des majuscules et de batterie. Enfin, le Logitech MX Keys Mini affiche des dimensions de 13,19 x 29,59 x 2,09 cm et un poids de 506 grammes.