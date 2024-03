Bon plan : l’iPhone 15 Pro est à son prix le plus bas, vite !

Toujours en vente à 1 229 € sur le site d’Apple, l’iPhone 15 Pro vous reviendra à seulement 994 € grâce à ce bon plan Carrefour. C’est une offre à ne pas manquer.

Le prix de l’iPhone 15 Pro baisse avec cette belle remise dans la cagnotte Carrefour

Vous cherchez un smartphone haut de gamme à prix réduit ? C’est le bon moment pour acheter l’iPhone 15 Pro ! Disponible sur le site officiel d’Apple à 1229 € dans sa version de 128 Go, le smartphone est actuellement en promotion chez Carrefour. Il est ainsi affiché à 1 169,99 € mais avec la carte de fidélité, vous pouvez obtenir l’iPhone 15 Pro en Titane Bleu à seulement 994,49 €. Cette remise de 15%, soit 175,50 €, est reversée dans votre cagnotte.

Doté de la puce A17 Pro avec GPU 6 coeurs, l’iPhone 15 Pro est un modèle à la fois très puissant et polyvalent. Au niveau du design, le smartphone dispose d’un châssis en titane, ce qui le rend à la fois robuste et léger. Il est également muni d’un bouton Action personnalisable sur le côté et, autre nouveauté, il peut se recharger à l’aide d’un port USB-C.

Ce smartphone haut de gamme est aussi équipé d’un magnifique écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. La dalle profite d’une définition de 2 556 x 1 179 pixel et d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Grâce à sa luminosité maximale de 2 000 nits, vous pourrez l’utiliser sans aucun problème en extérieur.

Côté photo, en plus du capteur selfie 12 MP, on retrouve trois capteurs à l’arrière, à savoir un objectif principal 48 MP, un ultra grand angle 12 MP et un téléobjectif 12 MP avec un zoom optique x3. Grâce au scanner LiDAR, vous pouvez réaliser des portraits de nuit, mais aussi calculer des distances en temps réel.

La remise de 175,50 € dans la cagnotte vous permet d’avoir l’iPhone 15 Pro à seulement 994,49 €. Profitez-en avant qu’il ne soit en rupture de stock.