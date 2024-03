Jusqu’à -57% de remise sur les Samsung Galaxy – Profitez maintenant de l’Anniversaire d’AliExpress !

C'est le moment ou jamais de vous rendre chez AliExpress ! Pendant encore 48h, l'enseigne célèbre son anniversaire et vous propose des remises incroyables sur de nombreux produits. On a par exemple trouvé 4 modèles de Samsung Galaxy à des prix défiant toute concurrence. Découvrez les offres ci-dessous.

Vous recherchez des gadgets high-tech, des vêtements à la mode, des accessoires pour la maison, ou des jouets ? AliExpress s'engage à répondre à vos désirs avec des prix incroyablement bas à l'occasion de son anniversaire ! Jusqu'au 27 mars prochain (inclus), l'enseigne propose en effet des remises jusqu'à -70% sur une multitude de produits.

Et pour rendre l'événement encore plus alléchant, AliExpress propose une série de codes promotionnels exclusifs, offrant des réductions supplémentaires sur vos achats :

AAFR05 pour 5€ de remise dès 39€ d'achat

pour 5€ de remise dès 39€ d'achat AAFR10 pour 10€ de remise dès 79€ d'achat

pour 10€ de remise dès 79€ d'achat AAFR20 pour 20€ de remise dès 159€ d'achat

pour 20€ de remise dès 159€ d'achat AAFR40 pour 40€ de remise dès 299€ d'achat

pour 40€ de remise dès 299€ d'achat AAFR80 pour 80€ de remise dès 499€ d'achat

pour 80€ de remise dès 499€ d'achat AAFR120 pour 120€ de remise dès 599€ d'achat

Vous voulez encore plus d'économies ? Découvrez également les codes promotionnels pour des Ventes Flash exclusives, non cumulables :

50€ de remise dès 200€ d'achat avec le code LCFR50

150€ de remise dès 500€ d'achat avec le code LCFR150

Attention, il ne vous reste plus que 48 heures pour profiter de ces offres exceptionnelles, alors ne laissez pas passer votre chance ! Et pour vous aider, on a trié les offres et trouvé 4 modèles de Samsung Galaxy à prix mini :

Le Samsung Galaxy A04s à 88,20€ au lieu de 176,06€, soit avec 49% de remise

Le Samsung Galaxy A05s à 86,93€ au lieu de 205,08€, soit avec 57% de remise

Le Samsung Galaxy A34 5G à 187,45€ au lieu de 371,80€, soit avec 49% de remise

Le Samsung Galaxy S24 à 1183,61€ au lieu de 1461,25€, soit avec 19% de remise

4 Samsung Galaxy de 88€ à 1183€ !

Avec le Samsung Galaxy S24, vous profitez du fleuron de la technologie moderne. Doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces avec une résolution impressionnante, il promet une expérience visuelle sans précédent. Son processeur de dernière génération, associé à une mémoire RAM généreuse, garantit une performance exceptionnelle. La photographie atteint de nouveaux sommets avec son système de caméra arrière multi-capteurs, et sa batterie optimisée supporte une charge ultra-rapide, assurant une endurance toute la journée.

Vous avez un tout petit budget ? Le Samsung Galaxy A04s se distingue par son écran PLS TFT de 6,5 pouces offrant une résolution de 720 x 1600 pixels, garantissant une expérience visuelle claire et immersive. Sous le capot, il embarque un processeur octa-core et 4 Go de RAM, offrant une performance fluide pour les tâches quotidiennes. Avec une batterie de 5000 mAh, il promet une autonomie solide, tandis que son triple capteur photo arrière permet de capturer des moments avec précision.

Le Samsung Galaxy A05s propose une amélioration significative avec son écran de même taille que le A04s, mais avec des performances renforcées grâce à un processeur plus puissant et 4 Go de RAM. Sa capacité de stockage est généreuse, et il bénéficie également d'une batterie de longue durée de 5000 mAh. Les photographes apprécieront son système de caméra amélioré, offrant une polyvalence dans la capture d'images.

Le Samsung Galaxy A34 5G, quant à lui, se positionne comme un milieu de gamme compétitif, avec son écran Super AMOLED de 6,5 pouces et une résolution Full HD+, offrant des couleurs vives et un contraste élevé. Propulsé par un chipset performant compatible 5G, il assure une connectivité ultra-rapide. Sa batterie de 5000 mAh supporte la charge rapide, et son système de caméra triple offre des capacités photographiques avancées, idéales pour les créateurs de contenu.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.