Bon plan : le prix des AirPods Pro chute pour le Black Friday chez Cdiscount

Alors que la sortie des AirPods Pro 2 est survenue à la rentrée 2022, les AirPods Pro 1ère génération connaissent une belle réduction pendant le Black Friday. Initialement en vente à 279 €, les écouteurs sans fil d’Apple sont maintenant disponibles à seulement 179,99 € chez Cdiscount. Une belle réduction pour ces écouteurs dotés de leur boîtier de recharge MagSafe.

Les AirPods Pro 2 sont actuellement en vente à près de 300 €. Face à ce tarif élevé, les AirPods Pro 1ère génération se positionnent en parfaite alternative. Toujours en vente à 200 euros sur de nombreux sites de e-commerce, Cdiscount les affiche à seulement 179,99 € pendant le Black Friday. Un prix jamais vu pour ces écouteurs fournis avec leur boîtier de recharge MagSafe.

Les AirPods Pro sont des écouteurs sans fil à réduction active du bruit. Grâce au mode Transparence, vous pouvez choisir d’entendre le bruit environnant et rester attentif à ce qu’il se passe autour de vous. L’audio spacial avec suivi dynamique des mouvements de la tête vous offre une expérience immersive.

Dotés d’une puce H1, les AirPods Pro sont compacts, légers et agréables à porter. Leur autonomie est correcte puisqu’ils peuvent tenir jusqu’à 4,5 heures, voire jusqu’à 5 heures quand la réduction active du bruit et le mode Transparence sont désactivés. Avec le boitier de recharge, l’autonomie atteint les 24 heures d’écoute et plus de 18 heures de conversation. En 5 minutes de recharge dans le boitier, vous récupérez environ 1 heure d’autonomie.

Certifiés IPX4, ils sont résistants à l’eau et à la transpiration. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à lire notre test complet des AirPods Pro.

