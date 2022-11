Black Friday Cdiscount : les meilleures offres high-tech sont ici

Le Black Friday se poursuit sur Cdiscount qui vient de lancer une deuxième vague de promotions. Nous avons fait le tour de la boutique et vous proposons ici une sélection des meilleures offres high-tech.

Le top des bons plans Black Friday sur Cdiscount

Black Friday sur Cdiscount : quelles sont les dates à retenir ?

L'enseigne vient de lancer une nouvelle vague d'offres pour le Black Friday sachant que l'opération est en cours depuis le 18 novembre. Elle se poursuivra jusqu'au 28 novembre 2022 chez Cdiscount comme chez tous les Cybermarchands. Avant le Cyber Monday, le lundi prochain.

Tout droit venu des États-Unis, le Black Friday a été adopté en France au début des années 2010. Il a pris énormément de poids au point de devenir l'événement phare de l'année pour les amateurs de bons plans. Traditionnellement, l’évènement dure uniquement une journée, le « Vendredi noir ». Mais chaque année, les promotions affichées durant le Black Friday se prolongent durant le week-end.

Depuis quelques années, l'événement démarre même une semaine avant le jour J. C'est ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la Black Friday Week.

Comment profiter des meilleurs bons plans du Black Friday ?

Sur Phonandroid, on a mis les petits plats dans les grands pour vous proposer les meilleures offres high-tech du Black Friday chez Cdiscount et ailleurs. Souvent, ils sont disponibles pour un temps limité. Ne trainez donc pas au risque de laisser certaines offres vous filer entre les doigts à raison des ruptures.

Et si vous comptez acheter plusieurs produits, le mieux est de faire un repérage à l’avance pour noter sur une liste tous les produits qui vous intéressent. Tout comme Cdiscount, Fnac et Darty, Amazon, Boulanger et les autres boutiques sont en plein dans le Black Friday. N'hésitez pas à faire un tour pour voir nos autres sélections.