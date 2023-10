Comment le sommeil nous rend plus forts et comment nous pouvons l’améliorer avec la HUAWEI WATCH GT 4 !

HUAWEI lance la nouvelle génération de montres connectées de sa fameuse gamme WATCH GT, alliant design élégant et performances, développées aussi bien pour la pratique sportive que pour la vie de tous les jours. Les précommandes sont ouvertes, et la marque a prévu un beau cadeau pour les acquéreurs d’une WATCH GT 4.

Selon le Forum économique mondial, près de 62 % des adultes dans le monde font état d'un manque de sommeil de qualité. Aussi courant que soit ce problème, la plupart des gens ne réalisent pas les conséquences majeures que le manque de sommeil peut avoir sur notre corps, avec des problèmes de santé à long terme affectant le cœur, le système immunitaire, la santé mentale et bien d'autres aspects encore.

Des solutions de sommeil adaptées à chaque individu

Du travailleur de nuit aux parents actifs, la façon dont nous dormons est aussi unique que notre identité. C'est pourquoi il n’existe pas de solution miracle pour améliorer le sommeil et qu’il est nécessaire d'obtenir une compréhension personnalisée de nos cycles et habitudes de sommeil pour en accroître la qualité.

Les dernières smartwatches de HUAWEI sont capables d'analyser les phases de sommeil avec précision, offrant aux utilisateurs l'expérience de suivi du sommeil la plus personnalisée possible.

Actuellement, TruSleep™ 3.0 de HUAWEI peut détecter les micro-mouvements pendant le sommeil afin de déterminer plus précisément le stade de sommeil dans lequel se trouve l'utilisateur. Vous désirez savoir si vous vous retournez durant votre sommeil, si vous souffrez de somnolence diurne, ou si vous bénéficiez suffisamment de sommeil profond : les analyses intelligentes de la montre peuvent vous aider à surmonter ces inquiétudes.

De plus, les nouvelles smartwatches comme la HUAWEI WATCH GT 4 utilisent le capteur avancé HUAWEI TruSeenTM 5.5+ pour détecter les différences de fréquence cardiaque pendant le sommeil, pour une lecture plus complète de votre cycle de sommeil.

PROFITEZ DE L’OFFRE DE PRÉCOMMANDE POUR LA HUAWEI WATCH GT 4

Comment une bonne respiration influence le sommeil

De nombreuses smartwatches conventionnelles négligent l'importance de la respiration, en particulier durant le sommeil. Lorsque nous nous endormons, notre respiration devient plus lente que d'habitude. La fréquence respiratoire peut également varier selon les différents stades du sommeil. Dans certains cas, il peut y avoir des perturbations ou des irrégularités qui passent inaperçues et qui ont un impact sur notre bien-être général et la qualité de notre sommeil.

La nouvelle HUAWEI WATCH GT 4 est l'une des rares smartwatches à offrir la possibilité de mesurer la régularité de la respiration. La montre ajoute la nouvelle fonction Sleep Breathing Awareness pour aider à mesurer ce facteur pendant le sommeil. Pour que l’utilisateur comprenne en un coup d’œil ce qu’il ne va pas, la montre connectée évalue la qualité de la régularité de la respiration par un indicateur allant de Faible à Élevée.

La montre ne doit pas être considérée comme un appareil médical, mais l'ensemble de ses fonctions peut aider les utilisateurs à mieux comprendre leur santé respiratoire et la qualité de leur sommeil. La smartwatch peut permettre d’identifier des problèmes que vous ne soupçonniez pas, vous donnant ainsi les clés pour demander une aide professionnelle par la suite.

Un design emblématique

De nombreux utilisateurs hésitent encore à passer d’une montre analogique à une montre connectée à cause du look de ces dernières. La grande force de HUAWEI avec ses WATCH GT 4 est de parvenir à allier performances avec un design élégant, digne des montres traditionnelles. Vous n’avez ainsi plus besoin de sacrifier le style pour porter une smartwatch.

Légère, discrète, mais chic et distinguée, la HUAWEI WATCH GT 4 avec cadran 41 mm saura faire craquer les femmes, qui ont le choix entre les coloris Blanc, Argent et Doré et un bracelet en cuir ou en acier inoxydable.

Plus massive, la HUAWEI WATCH GT 4 équipée d’un cadran de 46 mm est plus adaptée aux hommes. Elle adopte un design plus sportif que la version 41 mm, mais convient également tout à fait pour une utilisation plus décontractée. Le bracelet se décline en fluoroélastomère, nylon, acier inoxydable ou cuir selon vos préférences, avec la possibilité de les interchanger en fonction de votre activité. Les coloris Marron, Noir, Vert et Gris sont disponibles.

Sport et santé : un suivi toujours plus précis et complet

HUAWEI célèbre cette année ses 10 ans dans le domaine des montres connectées, autant de temps consacré par ses équipes de recherche et développement à innover pour proposer des produits de plus en plus impressionnants. Avec la WATCH GT 4, le constructeur n’a jamais mis à disposition autant d’outils à ses utilisateurs pour se mettre efficacement au sport et prendre soin de son corps.

La HUAWEI WATCH GT 4 bénéficie d’une toute nouvelle application, Stay Fit, de gestion des calories. Celle-ci utilise des données de santé en temps réel pour guider les utilisateurs dans leur gestion de l’apport calorique. Elle suggère des recommandations adaptées aux besoins de leur corps pour obtenir un meilleur contrôle sur son poids.

Rien de mieux pour vous lancer dans une remise en forme, alors que les sportifs plus chevronnés peuvent miser sur les nombreux modes et activités (plus d’une centaine) pris en charge par la HUAWEI WATCH GT 4. Un système d’anneaux d'activité et de médailles a été pensé pour vous encourager à vous dépenser un minimum chaque jour.

Comme un bijou au poignet

La montre connectée s’appaire à votre smartphone (Android ou iOS) pour devenir une extension de votre mobile, plus pratique, car directement positionnée sur votre poignet. En plus d’accéder à vos données sportives et de santé, vous pouvez ainsi gérer facilement la lecture de votre musique, accepter un appel entrant, lire vos messages, consulter la météo, vous diriger avec une application de navigation…

La localisation est fournie par une technologie extrêmement précise : le GNSS double bande à cinq systèmes, avec réseau d’antennes satellite amélioré, pour une précision accrue.

L’un des points forts des montres connectées de HUAWEI a toujours été l’autonomie, la WATCH GT 4 est toujours aussi performante sur ce point. Alors que les modèles de certaines marques tiennent péniblement un ou deux jours, la smartwatch de HUAWEI offre jusqu’à deux semaines d’autonomie. Vous n’avez ainsi pas besoin de la recharger trop régulièrement, et pouvez la garder toutes les nuits au poignet pour profiter de la fonction de suivi du sommeil.

L’offre de précommande

Jusqu’au 15 octobre 2023, vous avez l’opportunité de précommander la HUAWEI WATCH GT 4, et ainsi bénéficier des avantages qui y sont associés. Vous obtenez notamment des écouteurs sans fil HUAWEI FreeBuds SE 2 d’une valeur de 60 euros sans coût supplémentaire.

Vous pouvez réaliser votre achat sur le site officiel de HUAWEI (livraison à domicile gratuite), en magasin physique au HUAWEI Flagship Store situé à Opéra (Paris), ainsi que chez les commerçants partenaires : Amazon et Fnac/Darty.

Sur le site officiel de HUAWEI, vous pouvez en plus obtenir de fortes réductions sur d’autres articles ajoutés au panier en même temps que la WATCH GT 4. Vous avez par exemple la possibilité d’acheter un bracelet de rechange pour moins de 10 euros au lieu de 40 euros, ou une balance connectée Scale 3 pour 20 euros à la place de 40 euros pour suivre de manière intelligente vos progrès en termes de perte de poids.

