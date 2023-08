Promo Rentrée scolaire : le smartphone OnePlus 10 Pro 5G à prix cassé chez AliExpress !

Pendant une semaine, AliExpress vous propose une multitude d'offres pour fêter la rentrée scolaire ! Et parmi les offres, on a trouvé le smartphone OnePlus 10 Pro 5G à prix mini. On vous en dit plus ci-dessous.

Découvrir l'offre chez AliExpress

La période des soldes de rentrée scolaire est là, et avec elle, des opportunités incroyables pour économiser sur vos achats essentiels. Si vous avez envisagé de mettre à niveau votre smartphone, ne cherchez pas plus loin. Du 21 au 28 août à 8h59, AliExpress propose le smartphone OnePlus 10 Pro 5G à 390€ au lieu de 459€.

C'est votre chance de posséder un téléphone qui combine performances de pointe, design élégant et expérience utilisateur optimale sans sacrifier votre budget.

Le OnePlus 10 Pro 5G : des performances puissances avec caméra polyvalente et charge rapide

Doté d'un processeur Snapdragon 888 et d'une mémoire RAM généreuse (de 6Go à 8Go), le OnePlus 10 Pro 5G offre des performances puissantes qui répondent à tous vos besoins. Qu'il s'agisse de multitâche, de jeu gourmand en graphismes ou de streaming de contenu en streaming, ce smartphone ne vous laissera jamais tomber.

Son écran Fluid AMOLED de 6,7 pouces du OnePlus 10 Pro 5G offre des couleurs vives et des contrastes saisissants. Avec un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, il assure une expérience visuelle fluide et immersive pour le jeu, la navigation et le visionnage de vidéos.

Le OnePlus 10 Pro 5G est également équipé d'un système de caméra quad polyvalent. Le capteur principal de 50 MP capture des photos nettes et détaillées, tandis que l'objectif ultra grand-angle de 48 MP élargit vos horizons. La caméra téléobjectif de 8 MP offre un zoom optique de qualité et le capteur monochrome de 2 MP ajoute de la profondeur à vos clichés.

Il est aussi équipé de la technologie de chargement rapide Warp Charge, qui permet de recharger rapidement la batterie de 4500 mAh du téléphone. En seulement quelques minutes de charge, vous obtiendrez suffisamment de puissance pour une utilisation prolongée.

Enfin, avec sa connectivité 5G, le OnePlus 10 Pro 5G vous permet de profiter de vitesses de téléchargement et de navigation ultra-rapides. Vous pourrez télécharger des fichiers, diffuser des vidéos et naviguer sur le Web avec une vitesse inégalée.

Tout savoir sur le smartphone

Ne laissez pas passer cette occasion de posséder un téléphone de qualité supérieure sans dépasser votre budget. Et faites de la rentrée une période de mise à niveau technologique avec le OnePlus 10 Pro 5G. Pour tout savoir sur cette période de soldes, rendez-vous sur notre article dédié aux Promos de Rentrée AliExpress.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.