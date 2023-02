Honor présente le Magic5 Lite 5G, un smartphone de milieu de gamme performant sous la barre des 400 €

Honor présente le Magic5 Lite 5G, un smartphone de milieu de gamme abordable au design ultra fin. En effet, par rapport au Magic4 Lite, il perd 14 grammes sur la balance à 175 g et un millimètre en épaisseur, à 7,9 mm. Il tourne sous Android 12, agrémenté de la surcouche logicielle maison Magic UI 6.1.

Lors du test du Magic4 Lite 5G, nous avions souligné que bien que ce téléphone coche toutes les cases en matière de performance et de photographie à bon prix, il ne présentait pas de réel atout. Avec le Magic5 Lite 5G, Honor apporte des améliorations nécessaires et bienvenues tout en respectant les codes qui ont fait le succès de son ancêtre. Bien qu'il concourt sur les terres du Realme 9 4G, il a pour lui un design plus premium, ccomme en atteste son très bel écran incurvé.

Si, de loin, le design du Magic5 Lite 5G est peu ou prou le même que celui de son prédécesseur, il bénéficie tout de même de plusieurs changements notables. On remarque tout d’abord que le module photo circulaire emprunté au Honor Magic4 Pro — qui lui-même puise dans le cahier des charges des Mate 40 de Huawei — est toujours présent. Honor renchérit même la mise avec cette « signature », puisqu’il est encore plus imposant sur le Honor Magic5 Lite. L’écouteur téléphonique a disparu de la tranche supérieure de l’appareil, ce qui donne au combiné un design plus lisse.

Le Magic5 Lite jouit d'un capteur ultra grand-angle et comble une lacune du Magic4 Lite Pro

Honor a entendu les critiques. Le Magic5 Lite arbore désormais un ultra grand-angle, d’une définition 16 MP pour une ouverture à f/2.2. L'absence de ce module sur le Honor Magic4 Lite 5G l'handicapait et même un mode nuit pourtant excellent ne parvenait à faire oublier cet oubli coupable. Le capteur principal 64 MP (ouverture f/1.8) et un macro 2 MP (ouverture f/2.4) complètent la fiche du module photo à l’arrière.

Seule une encoche circulaire abritant un capteur photo 16 MP ouvrant à f/2.45 est visible sur la grande dalle AMOLED FHD+ (1080 x 2400 px) qui s’enroule autour du châssis de l’appareil. Avec une luminosité annoncée à 800 nits, l’écran du Magic5 Lite 5G devrait être très facile à consulter en plein soleil, d’autant plus qu’il peut afficher jusqu’à 1,07 milliard de couleurs pour une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le lecteur d’empreinte a disparu de la tranche latérale et se situe désormais sous l’écran. Autant de nouvelles touches cosmétiques qui confèrent un design harmonieux et tout en courbes au nouvel appareil d’Honor, tout en restant fidèles à sa parenté.

Le Magic5 Lite 5G est plus endurant. Sa batterie gagne en capacité en passant de 4800 mAh à 5100 mAh. Selon le constructeur, ce gain offrira deux jours d’autonomie en usage standard. La recharge du Magic5 Lite 5G sera en revanche plus longue. Le chargeur a perdu en puissance, passant de 66 W pour le Magic4 Lite à 40 W sur le Magic5 Lite. Le constructeur mise sur le long terme plutôt que de suivre la mode : en effet, la charge rapide soumet la batterie à un stress néfaste pour sa durée de vie. Honor certifie ainsi que celle du Magic5 Lite 5G gardera 80 % de sa capacité après 3 ans d’utilisation.

Le Magic5 Lite devrait offrir de très bonnes performances pour moins de 400 €

Le Magic5 Lite est propulsé par un processeur Snapdragon 695 2 gravé à 6 nm avec 2 cœurs ARM Cortex-A77 cadencés à 2,2 GHz et 6 cœurs A55 à 1,8 GHz. Cette puce de milieu de gamme très performante est accompagnée d’une mémoire vive de 6 Go et d’un stockage flash de 128 Go. En termes de connectivité, le smartphone abordable d’Honor jouit d’un port USB-C, de la compatibilité NFC. Il supporte deux cartes nanoSIM et ne propose pas de prise audio jack.

Notons que le Magic5 Lite 5G n’est proposé que dans une seule et unique configuration. Il est d’ores et déjà disponible chez quelques revendeurs en France. Orange le propose sans abonnement pour 379 €, par exemple, mais restez à l'âffut des offres qui ne manqueront pas de surgir sur la toile dans les prochains jours. Il est proposé en Midnight Black (noir), Emerald Green (vert) et blanc irisé. Cette dernière robe sera une exclusivité de la boutique Honor, et ne sera donc commercialisé qu’à partir du 20 février 2023.