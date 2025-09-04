Galaxy Tab S11 et S11 Ultra : pluie de réductions chez Samsung pour leur lancement !

Samsung vient d'officialiser les Galaxy Tab S11 et Tab S11 Ultra, ses deux nouvelles tablettes haut de gamme. Ce lancement s'accompagne d'une avalanche de promotions qui permettent non seulement de les acheter moins cher, mais aussi de bénéficier de plusieurs cadeaux en bonus.

Samsung fait sa rentrée en lançant deux nouvelles tablettes haut de gamme. Les Galaxy Tab S11 et Tab S11 Ultra remplacent ainsi les Tab S10+ et S10 Ultra de l'année dernière, avec des nouveautés qui valent le détour. Comme vous pouvez le constater, Samsung revient à un format un peu plus compact pour le modèle de base.

Pas de Tab S11+ cette année donc, mais une Tab S11 qui -est-ce un hasard ?- est au format de 11 pouces. Ni trop grande, ni petite, cette taille offre un bon équilibre entre confort visuel et portabilité.

L'autre bonne nouvelle, c'est que la Galaxy Tab S11 est 250 euros moins chère que la Tab S10+ à son lancement. Et ce n'est pas tout : Samsung propose une avalanche d'offres promotionnelles qui font baisser davantage le prix de ses deux nouvelles tablettes.

Galaxy Tab S11 et Tab S11 Ultra : des offres exclusives pour le lancement

On commence donc par la tablette la plus abordable : la Galaxy Tab S11. Elle est disponible à partir de 900 € pour la version de base (128 Go de stockage), contre 1 150 € pour son prédécesseur qui embarquait toutefois 256 Go pour la version de base. Quoi qu'il en soit, à capacité de stockage équivalent, la Tab S11 est encore 190 € moins chère.

Comme si cela ne suffisait pas, Samsung propose plusieurs offres pour le lancement de sa nouvelle tablette :

200 € de bonus reprise

Installez l'appli Samsung Shop et bénéficiez de 10% de remise immédiate en cliquant sur le lien ci-dessous

en cliquant sur le lien ci-dessous Book Cover Keyboard Slim offert

Microsoft 365 Personnel 12 mois offert

15% de remise sur les accessoires et objets connectés

Pour résumer, la Tab S11 est proposée à partir de 610 € (voire moins) au lieu de 900 € avec le bonus de reprise, à condition que vous ayez un ancien appareil à revendre. Ce bonus vient s'ajouter à la valeur de reprise de l'appareil. La somme des deux montants est déduite immédiatement au panier.

Notez que l'appareil repris peut être une tablette, un smartphone, des écouteurs sans fil, une montre connectée ou encore un PC portable. Samsung vous offre les 200 € de bonus, quel que soit son état, même s'il ne s'allume plus.

Les offres sur la Galaxy Tab S11 Ultra

200 € de bonus reprise

Installez l'appli Samsung Shop et bénéficiez de 10% de remise immédiate en cliquant sur le lien ci-dessous

en cliquant sur le lien ci-dessous Samsung Reward : convertissez 3000 points en un coupon de 300 € à récupérer dans l'appli Samsung Pay

Book Cover Keyboard Slim offert

Microsoft 365 Personnel 12 mois offert

15% de remise sur les accessoires et objets connectés

La Galaxy Tab S11 Ultra bénéficient ainsi d'une remise de plus de 600 €, en fonction des options que vous souhaitez prendre (bonus de reprise, points de fidélité Samsung Rewards). Notez qu'en plus du Book Cover, les deux tablettes sont livrées avec le style S Pen de nouvelle génération.