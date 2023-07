Avis aux gamers à la recherche d'un bon écran PC de 27 pouces ! Chez Amazon et sur le site Boulanger, le Samsung Odyssey G5 revient à moins de 230 euros grâce à une offre de remboursement de la part du constructeur coréen. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Amazon et Boulanger donnent rendez-vous à leurs clients respectifs pour s'offrir un écran PC de type gaming et de très bonne qualité. Actuellement, le moniteur Samsung Odyssey G5 de 27 pouces est vendu par les deux sites e-commerce cités au prix de 269,99 euros.

Jusqu'au 10 août 2023, le moniteur en question de la marque coréenne (référence LS27AG550EPXEN) fait l'objet d'une offre de remboursement de 40 euros (voir conditions). Grâce à cette ODR, l'écran PC gamer Samsung Odyssey G5 27″ revient donc à 229,99 euros.

Disponible dans un coloris noir, le Samsung Odyssey G5 est un moniteur LED de 27 pouces qui embarque un écran avec résolution WQHD de 2560 x 1440 pixels et une dalle VA. Doté d'un design incurvé 1000R, l'appareil prend en charge la technologie HDR10 et l'AMD FreeSync Premium. On retrouve aussi un affichage fluide avec un temps de réponse de 1 ms (MPRT), un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz, une luminosité de 300 cd/m², un rapport de contraste 2500:1, le mode low input lag, un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, le mode Eye Saver ou bien encore la technologie Flicker Free.