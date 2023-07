Une tablette Lenovo bénéficie d'une belle offre sur le site Rue du Commerce. Grâce à une remise immédiate et à une offre de remboursement, le modèle 128 Go de la Tab P11 Plus revient à moins de 180 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle que le site Rue du Commerce propose une tablette tactile de la marque Lenovo à prix réduit. Disponible dans son modèle 128 Go, la Lenovo Tab P11 Plus est vendue au tarif de 229 euros au lieu de 289 euros ; soit une remise immédiate de 60 euros de la part du site e-commerce français.

Pour information, la tablette en question fait l'objet d'une offre de remboursement de 50 euros valable jusqu'au 4 novembre 2023 et dans la limite des 12 000 participations (voir conditions). Avec cette ODR, la tablette Lenovo Tab P11 Plus revient alors à 179 euros.

Pour rappel, la Lenovo Tab P11 Plus est une tablette dotée d'un écran 2K LCD IPS de 11 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, du processeur MediaTek Helio G90T, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD (non fournie) et d'une batterie d'une capacité de 7700 mAh permettant à l'appareil d'être autonome pendant une durée maximale de 15 heures. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android 11.

Pour la partie APN, on retrouve un capteur arrière de 13 MP et un capteur frontal de 8 MP. Quant à la connectique, la norme Wi-Fi 802.11 ac, le Bluetooth 5.1, le port USB Type C ou encore le GPS sont notamment de la partie.