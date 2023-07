Vous partez en voyage cet été ? Quelques conseils pour protéger votre identité et votre argent

Les pirates ne prennent pas de vacances. Il est important de continuer à protéger avec sérieux vos données personnelles, votre identité et votre argent lorsque vous partez en voyage, sous risque de devoir gérer de considérables problèmes par la suite.

C’est enfin la période des vacances estivales, mais il faut rester vigilant : les cybercriminels profitent du relâchement de l’attention des internautes pendant leurs congés pour attaquer et disposent d’armes qui pourraient bien gâcher votre voyage. Afin de partir en toute sérénité et de profiter à fond de vos vacances, nous vous prodiguons quelques conseils utiles. En suivant ces recommandations, vous mettez en place un environnement plus sécurisé pour vos actifs numériques, votre identité et votre argent.

Préparez-vous avant le départ en vacances

L’anticipation et la préparation vous éviteront bien des problèmes. Choisissez en avance quels appareils électroniques vous allez emporter avec vous durant vos vacances et vérifiez bien que chacun d’entre eux est protégé par un mot de passe. Assurez-vous aussi qu’ils sont mis à jour et qu’ils disposent des derniers correctifs de sécurité disponibles. Vous pouvez aussi installer sur vos terminaux une solution de sécurité qui agit au niveau local pour vous prémunir contre les attaques malveillantes et le phishing.

Il convient également de sauvegarder toutes ses données et ses photos avant de partir, en cas de perte ou de vol de votre appareil. Vous pouvez pour cela compter sur un service de stockage dans le cloud ou sur un produit de stockage physique, comme une clé USB ou un disque dur externe.

Souvenez-vous aussi que les smartphones, que ce soit sur Android ou iOS, bénéficient de fonctions pour retrouver son appareil ou pour effacer à distance ses données. Configurez-les et jetez-y un œil avant votre départ pour éviter que vos informations et moyens de paiement mobiles ne tombent entre de mauvaises mains.

Veillez aussi à désactiver la connectivité Bluetooth et évitez de vous connecter à des réseaux WiFi publics pour empêcher les pirates d’accéder à votre dispositif ou à vos informations, surtout pour effectuer des transactions financières ou pour travailler. Nous ne pouvons que vous suggérer l’usage d’un VPN pour chiffrer votre trafic et éviter qu’il ne soit intercepté par un tiers.

De bonnes pratiques à adopter

La dernière chose dont vous avez envie pendant vos vacances, c’est de devoir gérer le piratage de l’un de vos comptes en ligne. Il est temps de faire ce que vous auriez dû réaliser depuis bien longtemps déjà : vérifier que tous vos comptes, notamment les plus critiques, sont bien protégés avec des mots de passe robustes. Pour simplifier le processus, vous pouvez recourir à un gestionnaire de mots de passe. Quand cela est possible, n’hésitez pas non plus à activer la double authentification, une couche de sécurité supplémentaire qui complique grandement le travail des cybercriminels.

Il est tentant de partager toutes vos aventures sur les réseaux sociaux, mais vos publications, aussi innocentes soient-elles, peuvent représenter un danger. Si vos profils sont surveillés, des personnes malveillantes peuvent profiter de savoir que vous partez en voyage pour organiser le cambriolage de votre domicile. Ils peuvent aussi se mettre en relation avec vos contacts, amis et famille, pour les escroquer. En se faisant passer pour vous, ils peuvent demander de l’argent à vos proches, prétextant une urgence ou un problème avec la banque par exemple. Préférez l’envoi de vos photos en messages privés, ou passez au moins votre compte en privé si vous utilisez Instagram et consorts.

Ne laissez pas vos appareils sans surveillance : même lorsque vous êtes occupé à vous dorer la pilule à la plage ou à la piscine, vous devez garder un œil attentif sur votre précieux matériel. Gardez vos terminaux avec vous, ou mettez-les à l’abri dans un endroit sûr, comme le coffre-fort d’un hôtel. Si vous allez travailler sur un ordinateur portable durant votre séjour, considérez l’emploi d’un écran de protection pour la confidentialité, qui empêche quiconque n’est pas pile en face de l’écran d’y voir quoi que ce soit.

Enfin, surveillez vos comptes contre toute violation et fuite de données à l’aide de services de protection de l'identité. Vous serez ainsi alerté dès lors que vos identifiants ou données personnelles sont compromis, ce qui vous permettra d’agir immédiatement pour protéger vos informations et limiter les dégâts. Et justement, nous connaissons un outil efficace pour vous aider à ce sujet.

Bitdefender Premium Security Plus : protégez votre identité et votre argent

Bitdefender propose sa suite logicielle complète Premium Security Plus, une protection efficace pour tous vos appareils sous Windows, macOS, Android et iOS. Elle inclut la détection des malwares, des spywares et des adwares et fonctionne contre tous les types de menaces en ligne : virus, vers, chevaux de Troie, ransomwares, exploits de vulnérabilités zero day, rootkits… Contrairement à d’autres suites de sécurité, Bitdefender Premium Security Plus ne tire pas sur les performances et ne ralentit pas vos appareils.

Vous obtenez aussi trois outils avancés pour vous aider à protéger votre identité et votre argent des menaces en ligne :

Bitdefender Premium VPN : Gardez vos activités en ligne confidentielles et chiffrez votre trafic : vos données ne peuvent pas être interceptées, et même votre fournisseur d’accès à internet ne peut pas savoir quels sites vous visitez. Bitdefender respecte votre vie privée en ne conservant pas vos journaux de navigation. Plus de 4000 serveurs répartis dans une cinquantaine de pays sont mis à disposition des utilisateurs.

: Gérez plus facilement les identifiants et les mots de passe de vos comptes en ligne avec le gestionnaire de mots de passe de Bitdefender. Créez des mots de passe forts, automatiquement synchronisés avec vos autres appareils pour allier à la fois sécurité et praticité. Cette solution permet d’éviter de noter ses mots de passe dans un espace non sécurisé, de devoir les mémoriser, ou de devoir réutiliser les mêmes, ce qui serait très dangereux. Bitdefender Digital Identity Protection : Cette fonctionnalité surveille vos données en temps réel sur l’ensemble du net, y compris sur le dark web, afin de vous prévenir dès que vos informations ont été exposées. Quand c’est le cas, vous êtes prévenu immédiatement et pouvez agir avant que des personnes malveillantes ne soient en mesure de les exploiter. Un tableau de bord recense par ailleurs votre empreinte numérique, c’est-à-dire toutes les traces que vous avez laissées sur internet.

Bitdefender Premium Security Plus fait actuellement l’objet d’une promotion intéressante : toute la suite incluant l’antivirus, le VPN, le gestionnaire de mots de passe et la protection de l’identité numérique est proposée à seulement 69,98 euros pour un an, soit moins de 6 euros par mois.

