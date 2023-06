Voici une excellente affaire à saisir avant les soldes d'été 2023 ! Actuellement, Amazon vous donne la possibilité d'acheter une clé USB double connectique à petit prix. La SanDisk Ultra Dual Drive Go 128 Go est en effet proposée à moins de 15 euros seulement.

Alors que l'édition 2023 des soldes d'été arrivera officiellement mercredi prochain, Amazon a décidé de baisser le prix d'une clé USB double connectique de la marque SanDisk.

Au cours d'une offre à durée indéterminée, la SanDisk Ultra Dual Drive Go de 128 Go est vendue au tarif de 14,02 euros ; ce qui correspond au meilleur prix constaté jusqu'à présent sur la plateforme commerciale. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite en point relais puisqu'il s'agit d'un article dont le montant est inférieur à 25 euros d'achat.

Cette clé 2-en-1 signée SanDisk a l'avantage d'être équipée de connecteurs USB Type-C et Type-A. Cela permet de déplacer facilement les contenu entre les dispositifs dotés d'un port USB Type-C et Type-A, et de libérer de l'espace sur le smartphone ayant une connectique en USB Type-C. La clé USB 3.1 Gen 1 haute performance dispose d'une vitesse de lecture de 150 Mo/s et d'un système pivotant qui protège les connecteurs. Elle comprend également une attache pour porte-clés. Idéal pour les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et les Mac, l'accessoire possède une garantie de deux ans constructeur.