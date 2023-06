En ce début de la période estivale, Amazon fait plaisir à ses clients en leur permettant d'acquérir une carte mémoire de très bonne qualité et en promotion. Actuellement, la carte microSDXC SanDisk Extreme 256 Go est à moins de 30 euros grâce à une réduction de près de 25%.

Les soldes d'été 2023 arrivent dans quelques jours mais Amazon n'a pas attendu l'événement à venir pour proposer des offres intéressantes issues du domaine du high-tech ; comme en atteste ce bon plan sur une carte mémoire.

À l'approche du mois de juin, le géant du commerce en ligne propose la carte microSDXC SanDisk Extreme de 256 Go au prix de 29,44 euros au lieu de 38,32 euros ; soit près de 10 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30), la carte mémoire SanDisk Extreme fournie avec un adaptateur SD peut atteindre des vitesses de transfert jusqu'à 190 Mo/s en lecture et 130 Mo/s en écriture. Conçu et testé dans des conditions extrêmes, l'accessoire est résistant à l'eau, aux chocs et aux rayons X. Enfin, la carte mémoire est idéale pour étendre le stockage des smartphones, des caméras d'action et des drones.