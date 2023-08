Vous hésitez entre le MacBook Air avec M1 et le MacBook Air avec M2 ? Dès aujourd'hui, l'enseigne Fnac propose les deux ordinateurs Apple à des prix abordables pour la rentrée.

Le site français Fnac profite de la rentrée 2023 pour vous donner la possibilité d'acquérir un Macbook Air avec M1 ou un MacBook Air avec M2 en promotion. En effet, les modèles 2020 et 2022 du laptop d'Apple sont respectivement aux prix de revient de 879 euros et de 1029 euros.

Pour information, les deux tarifs indiqués ci-avant incluent essentiellement un bonus de reprise de 120 euros qui se présentera sous la forme d'un code de réduction. Afin d'en profiter, il suffit de cliquer sur le bouton “Retrait 1H en magasin” et de ramener un ancien ordinateur fixe ou portable en magasin Fnac.

Quelles sont les différences entre le MacBook Air M1 et le MacBook Air M2 ?

Pour en revenir aux MacBook d'Apple, le modèle 2020 est un ordinateur portable équipé d'un écran Retina de 13,3 pouces avec un affichage True Tone et une résolution de 2560 x 1600 pixels. Il dispose aussi de la puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs et Neural Engine 16 cœurs, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une autonomie pouvant atteindre 18 heures en fonction de l’utilisation et du système MacOS 10.14 Mojave. Côté connectivité, deux ports Thunderbolt/USB 4, la norme Wi‑Fi 6 802.11a/b/g/n/ac et la technologie sans fil Bluetooth 5.0 sont essentiellement de la partie.

De son côté, le successeur du MacBook Air de 2020 dispose d'un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2560 x 1664 pixels à 224 pixels par pouce avec prise en charge d’un milliard de couleurs. le MacBook Air 2022 embarque la puce Apple M2 incluant un CPU 8 cœurs, un GPU 8 cœurs et lee Neural Engine 16 cœurs. On retrouve également une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh assurant une autonomie maximale de 15 heures de navigation web sans fil, un port de charge MagSafe 3, une prise casque 3,5 mm et deux ports Thunderbolt/USB 4. Pour en savoir plus sur l'appareil, nous vous suggérons de lire notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air M2.