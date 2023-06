Bon plan Boulanger : 20 € offerts sur votre cagnotte dès 150 € d’achat avec le Club+ et Infinity

Les soldes ont débuté sur les chapeaux de roues ce matin. De nombreux produits high-tech sont ainsi affichés à prix réduit. Mais Boulanger va encore plus loin pour les abonnés Boulanger Club+ et Boulanger Club Infinity. Le célèbre site de e-commerce a en effet décidé d’offrir 20 € sur votre cagnotte dès 150 € d’achat. Vite, cette offre n’est valable qu’aujourd’hui !

Comment bénéficier des 20 € offerts sur la cagnotte dès 150 € d’achat sur Boulanger ?

En plus des réductions immédiates à l’occasion des soldes d'été, Boulanger offre 20 euros sur la cagnotte des abonnés au Club+ et au Club Infinity dès 150 € d’achat. Ce bonus est parfaitement cumulable avec les promotions en cours, à l’exception des consoles de jeux, des produits vendus en exclusivité internet, du marketplace et des produits reconditionnés.

Pour pouvoir en bénéficier, il faut soit être déjà client, soit rejoindre le Club + et le Club Infinity dès à présent. Vous pourrez alors profiter des produits high-tech à prix réduit. Mais, attention, ce bon plan n’est valable qu’aujourd’hui, à savoir le 28 juin 2023.

Comment rejoindre le Club Boulanger et quels sont les avantages ?

À l’occasion des soldes, et seulement aujourd’hui, Boulanger ajoute 20 € dans la cagnotte des membres du Club+ et du Club Infinity dès 150 € d’achat. Si vous n’êtes pas encore membre, pas de panique, vous pouvez y souscrire dès maintenant.

Pour cela, il vous suffit d’ajouter le produit que vous souhaitez acheter dans votre panier, et de sélectionner la carte Club à laquelle vous souhaitez adhérer au moment de valider votre achat.

Vous disposez de deux options :

Le Club+ , qui est à 10€ la 1ère année puis 14,99€/an . Cette carte vous permet d’avoir la livraison offerte sans minimum d’achat, 2% cagnottés sur vos achats, de profiter de nombreuses offres exclusives tout au long de l’année, d’avoir un chèque cadeau de 6€ pour votre anniversaire.

, qui est à . Cette carte vous permet d’avoir la livraison offerte sans minimum d’achat, 2% cagnottés sur vos achats, de profiter de nombreuses offres exclusives tout au long de l’année, d’avoir un chèque cadeau de 6€ pour votre anniversaire. Le Club Infinity, qui correspond à un abonnement mensuel dès 9,99 €/mois. Cet abonnement vous donne en plus accès à des réparations en illimité avec le déplacement inclus ainsi que les pièces et la main d’oeuvre et d’un accès prioritaire au service client. D’ailleurs, Boulanger vous rembourse sur votre cagnotte 2 mois d’adhésion pour toute nouvelle souscription du 23 juin au 10 juillet 2023.

Quel que soit votre choix de Club, ne tardez pas. Aujourd’hui, en plus des réductions pendant les soldes, Boulanger offre exceptionnellement 20 € sur votre cagnotte dès 150 € d’achat.

