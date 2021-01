WandaVision : la série Disney+ est un vrai mystère selon les premières critiques

WandaVision est disponible dès aujourd'hui sur Disney+. Les premières critiques viennent de tomber, et si certaines font l'éloge de la série, quand d'autres ne sont pas tendres à son égard, toutes s'accordent sur une chose : WandaVision intrigue. Même après 3 épisodes, la série reste un grand mystère.

C'est aujourd'hui que sortent sur Disney+ les deux premiers épisodes de la série WandaVision, qui constitue en soi un double-événement. Non seulement WandaVision est la première série Disney+ de 2021, mais il s'agit aussi de la première série réellement ancrée dans le MCU (Marvel Cinematic Universe). Les autres, comme Marvel's Agent Carter ou Marvel's Agents of Shield, ont toujours joué la carte de l’ambiguïté et même encore aujourd'hui, leur place au sein de l'univers cinématographique n'est pas clairement définie. D'autant que quelques incohérences par rapport à la ligne temporelle des films Marvel rendent difficile leur intégration à l'univers MCU.

Mais revenons-en à WandaVision, qui s'annonce d'ores et déjà comme l'un des plus gros événements de l'année en matière de série TV. Parviendra-t-elle à détrôner The Mandalorian dans le cœur des abonnés à Disney+ ? S'il est peut-être encore un peu tôt pour en juger, puisque la série sera diffusée au compte-goutte, les premières critiques sont tantôt positives, tantôt plus mitigées. Forbes explique ainsi que “WandaVision fait une intrigante « première » parmi les émissions de télévision du MCU liées à Disney+, parce qu'elle est si agressive et sans concession « TV ». Les trois premiers épisodes qui ont été envoyés à la presse ne sont pas que des mélodrames du MCU […] Le principal élément, au moins pour le premier tiers, est le message diffusé.”

À lire aussi : Disney+ : WandaVision, Coco, Les Figures de l’Ombre… la liste des nouveautés de janvier 2021

WandaVision : on reste un peu sur sa faim après les 3 premiers épisodes

De son côté, Polygon explique à propos de la série que ” ce n'est pas une suite de Endgame, un pont vers Doctor Strange 2 ou une série télévisée issue de la traditionnelle recette Marvel. Et contrairement aux films MCU, qui ont le luxe de garder les fesses dans les sièges pendant deux heures et de s'expliquer d'un seul souffle, cette histoire est coupée en morceaux, laissant beaucoup de place aux attentes insatisfaites. ”

Pour Variety, la série joue à fond la carte du mystère dans ses premiers épisodes : “Parce que non, bien sûr, les choses dans «WandaVision» ne sont pas tout à fait ce qu'elles paraissent. Bien qu'il n'y ait pas de réponses concrètes à trouver dans les premiers épisodes, il y a des indices et des moments étranges qui montrent clairement que les enjeux de leur vie domestique supposée bienheureuse ne sont pas aussi médiocres que ceux annoncés. ” Le site conclut par ailleurs en ces termes : “Une sitcom est légère. Une histoire Marvel pourrait avoir besoin d'être autre chose. Mais pas dans ce cas – WandaVision est WandaVision, et si vous pouvez le regarder pour ce qu’il est, c’est une série TV agréable.”

Les médias sont pour le moment unanimes sur une chose : la série constitue un vrai mystère. Difficile pour le moment de se faire une réelle idée sur le véritable scénario de WandaVision, sur la façon dont Vision (qui est mort dans Avengers Infinity War) a pu revenir à la vie et sur la raison les deux personnages se retrouvent dans un univers de sitcom.

Sur Twitter en revanche, les avis sont nettement plus positifs. On ne vous en dira pas plus, histoire de ne pas vous spoiler non plus. Mais et vous, avez-vous déjà regardé la série ? Qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à déposer un petit commentaire pour en discuter ci-dessous, on attend vos retours avec impatience.

Source : Mashable