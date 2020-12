Matrix 4, Dune, The Suicide Squad… 17 films sortiront en streaming en même temps qu’au cinéma

Le studio Warner Bros a fait une annonce fracassante qui bouscule l’industrie du cinéma. En 2021, tous ses films sortiront en salles, mais également sur son service HBO Max le même jour. Une décision inédite qui est une conséquence de l’épidémie de coronavirus. Pour le moment, seuls les films de 2021 sont concernés.

C’est une décision qui pourrait chambouler à jamais nos habitudes de consommation et être suivie par d’autres acteurs de l’industrie du cinéma. En 2021, le studio Warner Bros sortira tous ses films à la fois dans les salles, mais également sur sa plate-forme HBO Max. Une décision inédite prise pour faire face à la pandémie de coronavirus qui a obligé de nombreux cinéma à fermer à travers le monde.

En novembre dernier, Warner avait annoncé que son nouveau blockbuster, Wonder Woman 1984, serait disponible sur HBO Max dès le jour de sa sortie au cinéma le 16 décembre, et ce sans surcoût. Une décision inédite qui n’était donc que la prémisse du nouveau mode de fonctionnement de la Warner qui va faire pareil avec tous ses prochains long-métrages.

2021 est une année chargée pour le studio, avec pas moins de 17 films prévus dans son calendrier. Parmi eux, des blockbusters extrêmement attendus, comme Space Jam 2, King Kong vs Godzilla, la nouvelle adaptation du jeu Mortal Kombat, Matrix 4 ou encore The Suicide Squad. Impossible également de ne pas évoquer Dune, la nouvelle adaptation du cycle de Frank Herbert et réalisé par Denis Villeneuve. Ce dernier était prévu pour sortir ce mois-ci, mais à finalement été décalé en octobre 2021.

Une décision 100% américaine

Pendant toute l’année, les cinéphiles auront donc le choix d’aller soit dans les salles obscures, soit de profiter du film dans le confort de leur canapé pendant 30 jours. Après cela, il faudra de nouveau attendre pour les revoir en blu-ray ou sur le service, comme un film « normal ». Notons que HBO va bien évidemment proposer ce contenu en 4K mais n’a pas précisé si un surcout supplémentaire sera imposé ou non.

Une décision difficile à prendre pour Warner, mais logique à la vue du contexte actuel aux Etats-Unis. Touché de plein fouet par la pandémie, le pays connaît une vague de contamination sans précédent et certaines régions se reconfinent dans l’urgence. Le coronavirus n’allant pas disparaître dans les semaines qui viennent, attirer les gens dans les salles de cinéma n’est donc pas la meilleure idée. Plus qu’un choix bienveillant, cette stratégie de Warner a également pour but de sauver les meubles. Tenet de Christopher Nolan, qui a servi de crash test géant, est sorti en pleine pandémie et n’a récolté qu’un peu plus de 350 millions de dollars au box-office. Un maigre résultat pour un film censé titiller le milliard.

Pour le moment, HBO Max n’est disponible qu’aux Etats-Unis et cette décision ne concerne donc pas la France. De plus, la chronologie des médias dans l’hexagone empêcherait ce nouveau mode de distribution, un film sortant en salle ne pouvant être disponible sur une plate-forme qu’au bout de 36 mois. Ce mode de fonctionnement pourrait toutefois être repensé et ajusté, mais une sortie simultanée sur une plate-forme et au cinéma, c’est pour l’instant de la science-fiction.

D’autres studios pourraient suivre

Warner Bros a annoncé que seuls ses films prévus pour 2021 sont pour l’instant concerné, le temps que l’épidémie se calme. Les films de 2022, comme The Batman ou Aquaman 2, sont pour l’instant toujours prévus pour une sortie cinéma uniquement. Néanmoins, ce nouveau système pourrait s’étendre dans le futur s’il fait ses preuves.

Disney essaye d’ailleurs une stratégie semblable avec son film Mulan, quoique légèrement différente. Aux Etats-Unis, le film est disponible sur Disney Plus et doit s’acheter en plus de l’abonnement. En France, il est disponible dès aujourd’hui et ne nécessite pas de frais supplémentaires. Disney semble fonctionner au cas par cas. Des long-métrages comme Artemis Fowl ou Soul sont disponibles directement sur son service au lieu de sortir au cinéma, alors que Black Widow, le prochain volet de Marvel Studios, a été annoncé pour une sortie en salles en 2021. Toutefois, avec l’épidémie qui continue et la concurrence qui prend des mesures, tout peut encore changer.

Reste également à voir comment les autres studios vont réagir à cette décision et si elle sera suivie.

