Avenger’s Doomsday : voici à quoi ressemblera le trône du plus grand vilain de Marvel

Des images du fameux trône du Doctor circulent actuellement sur les réseaux sociaux et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci est à la hauteur du personnage. Peut-être un indice concernant la diffusion prochaine du trailer ?

avengers doomsday trone

Voilà plusieurs mois qu'Avenger's Doomsday a eu droit à sa première véritable bande-annonce et pourtant, il reste encore de nombreux mystères à éclaircir autour du prochain film événement de Marvel. Si l'on a désormais un bon aperçu du (très fourni) casting au complet, Disney se garde bien de dévoiler des images officielles avant la sortie, faisant ainsi monter la sauce auprès des fans qui n'en peuvent plus d'attendre.

Un des points sur lequel le film est le plus attendu par la communauté est bien évidemment son grand méchant : le Doctor Doom, l'un des plus puissants vilains de l'univers Marvel, qui signera en plus le retour de Robert Downey Jr. dans le MCU. Si quelques images de promotion nous ont permis d'avoir un premier aperçu du personnage, celui-ci reste encore bien mystérieux — ce qui inquiète beaucoup ceux qui ont été déçus par ses apparitions dans les anciens films Les Quatre Fantastiques.

Sur le même sujet — Comment Marvel va faire le lien entre Avengers Endgame et Doomsday ? Cette théorie l’explique

On sait à quoi va ressembler le trône du Doctor Doom dans le prochain Marvel

Il ne fallait donc pas s'étonner de voir les réseaux sociaux en ébullition lorsque les premières images du trône du Doctor Doom ont commencé à circuler. Depuis quelques jours, on voit en effet le fameux siège être partagé un peu partout sur la Toile, suite à son exposition au BilibiliWorld 2026, un événement se déroulant à Shanghai. Les comparaisons avec les comics ont également fusé, certains n'hésitant pas à souligner la taille visiblement massive de l'accessoire.

Rien de bien étonnant à cela, le trône devant s'adapter au format cinématographique et souligner l'importance de son propriétaire. Tout au plus, cela promet une certaine importance apportée à la place du Doctor Doom dans le MCU, et surtout la menace que celui-ci représente pour l'univers. On espère qu'un nouveau trailer viendra bientôt confirmer tout cela.


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